El rugir de los motores de antaño y el brillo cromado de la nostalgia se apoderaron de San Juan este sábado 20 de junio. En sintonía con el Día de la Bandera, se llevó a cabo la esperada 4ta edición del "Banderazo de Clásicos", un evento organizado por el Fiat 600 Club Filial San Juan que transformó las calles en un museo itinerante y un auténtico festival de argentinidad.

La fila del banderazo. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Desde tempranas horas de la mañana, la Plaza de Santa Lucía se convirtió en el epicentro de la emoción. Familias enteras, vecinos y fanáticos se congregaron para admirar una imponente caravana de aproximadamente 150 vehículos que marcaron a fuego la historia automotriz del país.

Distintos clásicos se sumaron al banderado por la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

El protagonismo absoluto se lo llevó la escudería Fiat, con los entrañables e impecables "Fititos" (Fiat 600) a la vanguardia, escoltados por los señoriales Fiat 1500, los simpáticos Citroën 3CV, los ruidosos y potentes Ford Falcon, y una notable selección de joyas mecánicas de colección y autos antiguos que parecían recién salidos de la fábrica.

El Fiat 600, el clásico del banderazo. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Un emotivo homenaje celeste y blanco

La coincidencia con el 20 de junio le otorgó una mística única a la jornada. A las 11 horas, con los autos perfectamente alineados y sanjuaninos rodeando las máquinas, se procedió al Izamiento de la Bandera Nacional y a la entonación del Himno Nacional Argentino.

El emotivo momento del izamiento de la bandera que dio inicio a la jornada. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

El recorrido y la gran camaradería

Tras la muestra estática en el Parque de Rivadavia, la imponente hilera de clásicos emprendió su viaje hacia el Camping El Pinar, donde se desarrollará la sede de las actividades de la jornada.

Los Citroen 13B también se lucieron en la caravana. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

La tarde continuará con la adrenalina de la Competencia de Regularidad, poniendo a prueba la destreza de los pilotos, para concluir pasadas las 16:30 hs con la correspondiente entrega de premios y reconocimientos, coronando un sábado inolvidable donde el pasado volvió a marchar con orgullo sobre ruedas.

Apasionantes de los motores. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

En la exposición tambien hubo Fiat 1500. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Un aficionado de los motores. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Sanjuaninos aprovecharon para disfrutar los autos. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)