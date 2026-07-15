Los hinchas argentinos coparon el centro de Atlanta con un multitudinario banderazo en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra. Camisetas, banderas y cánticos albicelestes marcaron la concentración a pocas horas de uno de los partidos más esperados del torneo.

Apenas terminó la primera semifinal, en la que España derrotó 2 a 0 a Francia, cientos de simpatizantes comenzaron a movilizarse hacia Underground Atlanta, en el barrio Five Points, lugar elegido para la tradicional convocatoria de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Desde la tarde, la zona comenzó a teñirse de celeste y blanco. Entre los cánticos que más se escucharon estuvieron “El que no salta es un inglés” y distintas canciones con referencias a las Islas Malvinas.

“Argentinas, Malvinas argentinas” y “esta es la banda loca de la Argentina, la que de las Malvinas nunca se olvida” sonaron una y otra vez entre los hinchas. También se escuchó el cántico “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”.

Las alusiones al archipiélago tuvieron un fuerte protagonismo luego de conocerse las restricciones para ingresar al estadio con pancartas, camisetas u otros elementos con mensajes políticos o considerados provocativos.

Durante el banderazo también se desplegó una gran bandera con la inscripción “Orgullosamente argentino”, acompañada por imágenes de Lionel Messi, Diego Maradona y las Islas Malvinas. La lluvia, que por momentos cayó con intensidad, no frenó la concentración.

La convocatoria se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad. Las autoridades estadounidenses dispusieron controles en los accesos a Underground Atlanta, donde los efectivos revisaron bolsos y mochilas antes de permitir el ingreso.

La ciudad se encuentra bajo una fuerte custodia por el partido, considerado de alto riesgo. Sin embargo, el banderazo transcurrió sin incidentes y se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de los argentinos antes de la semifinal.

Se estima que unos 30.000 hinchas de la Selección Argentina estarán presentes en el estadio para el duelo ante Inglaterra. Este miércoles, desde las 16, la Albiceleste buscará un lugar en la final del Mundial 2026, donde ya espera España.