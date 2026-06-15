A pocas horas de celebrar el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, ante el seleccionado de Argelia por el Grupo J del torneo, un gran número de chicas y chicos de diversas edades -acompañados de sus padres- se manifestaron un gran banderazo en el complejo deportivo Rufrano.

A lo largo de la tarde de este domingo, se vivió una jornada divertida, lleno de baile, música, juegos, concursos y mate cocido con semitas en un agradable clima familiar y mundialista.

En los diferentes sectores y canchas del predio, los alumnos y alumnas de la escuelita futbolera participaron en diferentes pruebas y desafíos.

Por ejemplo, los papás se colocaron unas camisetas gigantes para formar duplas así poder jugar un partido de fútbol con una pelota gigante, claro que, en los hechos significaba todo un reto físico tratar de llegar al arco y anotar un gol.

En otro sector, se armaba una murga numerosa de niños y niñas para crear cantos de hinchada para alentar por Argentina. Además, había concursos de payanita y un rincón para maquillarse, que hasta los papás no tenían vergüenza y se animaban a pintarse el pelo y la cara con los colores celeste y blanco.

DIARIO HUARPE habló con Lula Rufrano, coordinadora general del evento y animadora a la vez, sobre esta iniciativa que recibió también, el apoyo de importantes sponsors como La Estrella, Yafar Turismo, 20 de Junio, Kiro’s, Sabin, Casa 2000 y varias más.

“Nosotros acompañamos y damos nuestro aliento desde acá, esperando que los jugadores puedan darlo todo en la cancha. Siempre hacemos este tipo de eventos, sea la Copa del Mundo o la Copa América, porque genera mucho sentido de pertenencia, muchos vínculos entre los chicos y tratamos de generar experiencias positivas en los chicos”, dijo.

“En este banderazo, se ha sumado mucha gente que ha colaborado para que todo sea una fiesta y los chicos tengan una alegría. Por suerte el día nos ha acompañado y los padres han venido vestidos de hinchas, se pintaron el pelo, la cabeza, la cara, todos están disfrutando de estos momentos que son para atesorar en la vida. Seguramente, muchos de estos pequeños viven su primer mundial”, contó Lula.

El evento concluyó con un gran sorteo de viajes, camisetas de selección y otros importantes premios. Además, los chicos pudieron sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo.