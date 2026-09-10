Banfield se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Argentina 2026. El Taladro empató 1-1 frente a Deportivo Riestra durante los 90 minutos y se impuso 7-6 en una extensa definición por penales disputada en el estadio Alfredo Beranger de Temperley. Ahora espera por Boca o Racing para conocer a su próximo rival.

Riestra fue el encargado de romper el cero sobre el cierre del primer tiempo. A los 45 minutos, Ángel Stringa aprovechó una de las oportunidades del Malevo y sacó una gran definición para establecer el 1-0 antes del descanso.

Sin embargo, Banfield reaccionó rápidamente en el complemento. Tomás Adoryán apareció a los seis minutos del segundo tiempo y marcó el 1-1 que volvió a dejar completamente abierta la clasificación.

A partir de allí, ninguno de los dos consiguió romper la paridad y el boleto a semifinales tuvo que definirse desde los doce pasos.

El Ruso Rodríguez, héroe de Banfield

La definición fue prácticamente perfecta. Los primeros 13 remates terminaron en gol y ninguno de los dos equipos parecía dispuesto a ceder. Hasta que apareció Diego “Ruso” Rodríguez.

El arquero del Taladro no solo había convertido su propio penal, sino que después se transformó en el protagonista absoluto de la clasificación. En el séptimo disparo de Riestra, Rodríguez contuvo el remate de Carlos Quintana y sentenció el 7-6 definitivo.

De esta manera, Banfield volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina después de cuatro años: su última semifinal había sido en la edición 2022, cuando quedó eliminado frente a Talleres de Córdoba.

Banfield espera por Boca o Racing

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Pedro Troglio deberá esperar para conocer a su rival. El otro semifinalista de esta parte del cuadro saldrá del enfrentamiento entre Boca y Racing.

El Xeneize llega a esa instancia después de eliminar por penales a Vélez, aunque el Fortín presentó un reclamo por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro.

Para Banfield, la clasificación también representa un fuerte impulso en medio de un presente complicado en el Torneo Clausura. El Taladro había llegado al encuentro ante Riestra después de acumular tres derrotas consecutivas en el campeonato local.