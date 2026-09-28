Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Bangkok y generaron una situación crítica en distintos sectores de la capital de Tailandia. Las autoridades declararon el estado de desastre en los 50 distritos de la ciudad después de precipitaciones que superaron los 30 centímetros de agua acumulada.

El temporal afectó avenidas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Miles de personas debieron abandonar sus hogares y más de 200 refugios temporales fueron habilitados para recibir a los desplazados.

Evacuaciones y asistencia

Unas 3.000 personas desplazadas permanecían alojadas en los refugios habilitados. Además, al menos 31 carreteras principales quedaron bloqueadas por los anegamientos provocados por las lluvias.

Las Fuerzas Armadas participaron de las evacuaciones en las zonas más afectadas. Los militares también trasladaron a personas con movilidad reducida y distribuyeron agua potable y alimentos entre los vecinos.

Una emergencia que afecta a todo el país

La situación no se limita a Bangkok, ya que las tormentas afectaron a otras regiones de Tailandia. Las autoridades informaron al menos ocho muertos durante los últimos diez días y más de 545.000 personas afectadas en 25 provincias.

Los servicios de trenes y micros de larga distancia fueron suspendidos debido al agua acumulada. Los aeropuertos internacionales continuaron operativos, aunque registraron demoras en partidas y arribos.

Qué ocurre en las próximas horas

El primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que las precipitaciones superaron la capacidad del sistema de drenaje urbano y dispuso medidas de asistencia. El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, indicó que las lluvias comenzaron a disminuir, aunque los principales canales mantienen niveles elevados.

Las cuadrillas municipales continúan trabajando para bombear el agua hacia las cuencas fluviales. El fenómeno está asociado a un sistema activo de baja presión y al monzón del suroeste.