La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial desató una nueva fiesta multitudinaria en Bangladesh. Tras la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra, miles de personas colmaron las calles del país asiático para celebrar el pase del equipo de Lionel Scaloni al partido decisivo, donde enfrentará a España.

Con camisetas de la Selección, banderas celestes y blancas, bengalas, fuegos artificiales, caravanas de motos, bocinazos y cánticos dedicados a Lionel Messi, los hinchas vivieron el triunfo con una intensidad comparable a la de los propios argentinos. Los festejos, registrados por cientos de teléfonos celulares, rápidamente se viralizaron en las redes sociales y volvieron a sorprender al mundo.

Uno de los principales escenarios de la celebración fue el campus de la Universidad de Daca, en la capital bangladesí, donde miles de personas siguieron el encuentro en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión. Allí, el público pasó de la preocupación cuando Anthony Gordon adelantó a Inglaterra a la explosión de alegría tras la remontada conseguida por Enzo Fernández y Lisandro Martínez, quienes sellaron el 2 a 1 definitivo.

La euforia se extendió durante varias horas y confirmó, una vez más, el fuerte vínculo que une a Bangladesh con la Selección argentina, una relación que se hizo visible para el mundo durante el Mundial de Qatar 2022 y que continúa vigente en cada presentación del conjunto albiceleste.

Una pasión que nació hace más de 40 años

El fanatismo de Bangladesh por Argentina tiene un origen que se remonta a 1984, cuando la Selección dirigida por Carlos Bilardo realizó una gira por Asia para disputar la Copa Nehru, en la ciudad india de Calcuta.

En aquel torneo, Argentina disputó cinco partidos, con un saldo de tres victorias, un empate y una derrota. Más allá de los resultados, el estilo de juego del equipo despertó una fuerte simpatía entre los aficionados de la región, que comenzaron a seguir de cerca a la Albiceleste.

Sin embargo, el gran impulso llegó dos años después, durante el Mundial de México 1986. La histórica actuación de Diego Armando Maradona, especialmente en el recordado partido frente a Inglaterra, fue interpretada por muchos seguidores como el triunfo de un país considerado más débil frente a una potencia mundial.

Ese componente simbólico fortaleció el vínculo emocional entre Bangladesh y Argentina, una conexión que con el paso del tiempo encontró un nuevo ídolo en Lionel Messi. Hoy, cada victoria de la Selección vuelve a transformar las calles de Daca y otras ciudades del país asiático en un auténtico festejo albiceleste, demostrando que la pasión por el fútbol argentino trasciende fronteras y culturas.