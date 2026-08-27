Cuando el baño tiene pocos metros cuadrados, encontrar lugar para guardar toallas, productos de higiene y otros objetos cotidianos puede convertirse en un desafío. Sin embargo, aprovechar las paredes y sectores que suelen quedar libres permite sumar almacenamiento sin restar superficie de circulación.

Antes de agregar muebles o repisas, especialistas recomiendan revisar qué elementos realmente necesitan permanecer en el baño. Descartar productos que ya no se utilizan permite determinar cuánto espacio hace falta y elegir una solución acorde.

A partir de recomendaciones recopiladas por Good Housekeeping y criterios de organización y accesibilidad, existen cinco alternativas que pueden ayudar a aprovechar mejor el ambiente.

1. Aprovechar el espacio sobre el inodoro

Una de las zonas que suele quedar desaprovechada es la pared sobre el inodoro. Allí pueden instalarse repisas flotantes o estructuras livianas para colocar toallas, papel higiénico, productos de uso frecuente o pequeños elementos decorativos.

2. Incorporar nichos empotrados

Los nichos permiten utilizar el interior de las paredes para generar superficies de apoyo sin ocupar espacio adicional. Son especialmente prácticos dentro o cerca de la ducha y, además, facilitan mantener despejadas otras superficies.

3. Usar repisas flotantes

Las repisas de madera, vidrio o acrílico pueden instalarse en paredes libres e incluso sobre la bañera, siempre que su ubicación no dificulte los movimientos. Permiten aprovechar el espacio vertical y mantener a mano los artículos de uso cotidiano.

4. Aprovechar el espacio debajo del lavatorio

El sector inferior del lavatorio puede transformarse en un lugar de almacenamiento mediante muebles, estantes, cestos u organizadores. La clave está en distribuir los objetos según su frecuencia de uso para mantener el orden y facilitar el acceso.

5. Elegir soluciones móviles

Cuando no se quiere perforar paredes o realizar modificaciones permanentes, los carritos, muebles independientes y racks pueden ser una alternativa. Al poder trasladarse o reemplazarse fácilmente, también permiten adaptar la organización cuando cambian las necesidades del hogar.

Además del espacio disponible, es importante considerar la seguridad. Los elementos de uso frecuente deberían permanecer a una altura cómoda y accesible, sin obstaculizar zonas de circulación. También se recomienda priorizar superficies fáciles de limpiar y prestar atención a la ventilación y la humedad del ambiente.

De esta manera, sumar almacenamiento no necesariamente implica llenar el baño de muebles. Aprovechar sectores verticales, ordenar previamente los productos y elegir soluciones adaptadas al tamaño del ambiente puede ayudar a ganar espacio sin recargarlo.