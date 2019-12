Baraj: "Soy un rara avis que no está instalado en el colectivo de ningún género"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Afianzado en una nueva faceta que lo tiene como cantante de tango, el destacado saxofonista Bernardo Baraj se definió como “un rara avis” que transita por diversos géneros musicales, lo cual hace difícil que se lo identifique como intérprete de alguno de ellos en particular.



“Soy un rara avis que toca tango, jazz, rock, folclore, pero siento que no estoy instalado en el colectivo de ninguno de esos géneros. De cualquier manera, eso es algo que me tiene sin cuidado”, dijo a Télam el músico que integra el grupo Alma y Vida, entre otros proyectos.



Sin embargo, luego de una trayectoria de más de 50 años, en los que desde el saxo aportó su toque a artistas disímiles como Rubén Rada, Luis Alberto Spinetta, Sandro, Litto Nebbia y Leonardo Favio; y formó parte de un famoso trío junto a Lito Vitale y Lucho González; o un dúo con Juan Barrueco; Baraj pateó el tablero y comenzó a mostrar composiciones tanguera propias, para lo que asume el novedoso rol de cantante y pianista.



En esta condición, lanzó en 2014 su primer disco “Tal para cual” y este año editó “Tu alegre corazón”, un nuevo trabajo que podrá escucharse en vivo el próximo miércoles 11, a las 21, en Café Vinilo, ubicado en Gorriti 3780, de esta ciudad.



El último disco presenta temas propios y algunos clásicos como el gardeliano “Cuando tú no estás”; “Barrio de tango”, de Aníbal Troilo y Homero Manzi; y “Muchacha de abril”, de Leonardo Favio; y cuenta con Lito Vitale y Franco Luciano, como invitados especiales.



“En el show hay una primera parte en la que toco el piano y canto; luego presento a Juan Martínez, en guitarra; y Felipe Traine, en guitarrón; en el medio bailo un tango, que es algo novedoso. También va a estar Lito Vitale como invitado”, anticipó el músico, al referirse a su presentación del miércoles.



Télam: Su primer disco cuenta en su totalidad con composiciones propias pero en este trabajo eligió versionar temas de otros. ¿Qué puede comentarnos de este proceso?



Bernardo Baraj: Quise hacer un disco menos árido, menos complicado para el oído de la gente. La gente me venía a ver a mí, que nunca había cantado, y encima presentaba un material desconocido. Era bastante difícil. Por otro lado, pensé que estaría bueno grabar algunos tangos tradicionales porque, de alguna manera, era como otorgarme un cierto crédito en el género.



T: ¿Hubo una búsqueda deliberada de una nueva sonoridad a partir de optar en este caso por un acompañamiento conformado por una guitarra y un guitarrón?



BB: Es cierto que en el disco anterior había formaciones diversas y ahora se me ocurrió hacer algo más simple. Me gusta mucho cantar con guitarras porque me gusta ese sonido acústico. No me siento muy cómodo cuando hay mucha amplificación, salvo que sea una banda de rock. Esta formación me resulta muy grata y este disco es menos pretencioso en ese sentido.



T: ¿Hay alguna lógica en la elección de autores o fue azaroso?



BB: Fue azaroso pero hay una triangulación que, en algún lugar, se une conmigo. “Barrio de tango” es una descripción perfecta de cuando yo era chico. Yo crecí en Bernal, en un barrio proletario y cuando canto esa canción toda esa película pasa por mi cabeza. Con Favio trabajé un año y pensé incorporar una canción suya como un homenaje, porque lo admiro. Podría haber hecho alguno de Sandro, Spinetta o Nebbia pero me vino a la mente este tema de Favio.



T: ¿Debió luchar contra algún prejuicio propio a la hora de asumirse como cantante?



BB: Yo no cantaba. Lo hacía de chico y fue todo una novedad. Empecé a hacerlo no por decisión mía, sino porque tenía una pareja que era cantante y me propuso hacer un espectáculo juntos. Ahí surgió la posibilidad de cantar y me puse a estudiar. Tuve que transitar inevitablemente ese tiempo que me hizo crecer pero siento que toda la experiencia quedó plasmada en este segundo disco de una manera muy positiva. Mi condición de cantante es más meritoria en este trabajo, me satisface.



T: En la nueva edición del festival Medio y Medio, en Punta Ballenas, habrá una reunión del trío Vitale-Baraja-González. ¿Cómo convive esta faceta suya con ese proyecto?



BB: Cuando era joven, era muy obsesivo con estas cosas y ponía toda la energía en un solo proyecto. En la época que integraba La Banda, con el Negro Rada, me hacía mucha malasangre porque veía mucha dispersión, que un música se iba y tocaba con otro. Entonces, Jorge Navarro me dijo que nunca había que poner los huevos en una misma canasta. Y tenía razón. Con el tiempo aprendí que tengo energía para diversificarme y darle a todo el mismo valor. Así que, en este momento, tengo un trío de jazz, con Alma y Vida cada tanto tocamos, y todo marcha en paralelo. Ahora surgió la posibilidad de este reencuentro con el trío y nos pareció un testeo para ver qué pasa, si logramos revivir aquella química y hacer algo más grande.