Barassi contó cómo su hija interrumpio la intimidad con su esposa

El humorista aprovechó el aire de su programa de televisión para detallar las complicaciones que surgen en su dinámica familiar. Durante un intercambio con una de las participantes acerca del vínculo con los hijos, el conductor deslizó con ironía que prefiere a una de sus hijas y, acto seguido, relató cómo se frustró un reciente encuentro de pareja en su hogar.

“No, no. Ayer voy con mi mujer a ver un partido de fútbol abajo, vuelvo, y está metida en el medio Inés con su muñeco. Ya duerme en mi cama básicamente. Yo quería hacer el amor anoche, cuando la vi a la criatura ahí dije: “¿qué hago?”. Entonces la levanté, la llevé a su cuarte y me dice: “No, papá, quiero dormir con ustedes”. And entre mi hija y mi mujer, elegí a mi hija”.

Esta revelación hogareña se suma a otro percance romántico que el presentador revivió frente a las cámaras. Según relató, la situación ocurrió en un hotel de campo durante una escapada de fin de semana junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión. En esa oportunidad, la velada íntima se arruinó por completo en el baño de la habitación antes de que comenzara.

“Entré desnudo al baño y vi una abeja en el piso. Pensé que estaba muerta, así que intenté empujarla con el pie. En ese momento, me clavó el aguijón”. El incidente provocó una fuerte reacción alérgica en el conductor, lo que alteró drásticamente el panorama de la noche y requirió asistencia médica urgente.

“Soy alérgico a todo, así que quedé desnudo tirado en el piso, la ducha seguía abierta y empecé a gritar. Mi mujer, cansada, me preguntó: ‘¿Qué querés?’. Yo desnudo, la lluvia, la abeja y yo”. El desenlace de la escapada campestre incluyó la intervención de los encargados del alojamiento y el arribo de una unidad sanitaria para medicarlo.

“La noche, que iba a ser romántica, terminó con los dueños del hotel y una ambulancia aplicándome corticoide por la picadura. Así es la vida en pareja”. De esta manera, el conductor rememoró con gracia los obstáculos cotidianos que alteran la rutina con su esposa.