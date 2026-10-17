Barassi, Peretti y más, la mega estafa que involucra a decenas de famosos

Hernán Casciari, Marina Calabró, Ariel Gil Ces, Diego Peretti, Andy Kusnetzoff, Darío Barassi y Justina Bustos se encuentran involucrados en las repercusiones de una grave acusación. Una denuncia penal apunta contra el escritor y su productora Orsai por una presunta maniobra que habría perjudicado a unas 20000 personas.

El mecanismo prometía multiplicar el dinero depositado para financiar proyectos audiovisuales como La muerte de un comediante. La periodista explicó: "Le pedía a la gente que invirtiera guita en la productora Orsai y a partir de ahí financiar proyectos audiovisuales. Él decía: ‘Invertís $100 y recuperas $500’. Prometía ganar cinco veces la inversión inicial".

La cifra acumulada del engaño alcanzaría los $6000000. Por el momento hay 18 damnificados en el expediente judicial que relataron haber ingresado al sistema tras escuchar la difusión realizada en programas radiales y redes sociales por distintas figuras públicas que invitaban a sumarse a iniciativas como la película Canelones.

El abogado Querellante sostuvo: “Se va a ver el rol de participación. Pero uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, más siendo una figura pública”. Mientras tanto, los perjudicados buscan la manera de recuperar los fondos invertidos en la empresa audiovisual.