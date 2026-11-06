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Cultura > Escándalo

Barbie Simons sufrió una estafa millonaria y perdió la herencia de su papá

Barbie Simons sufrió una estafa millonaria al perder la herencia de Leonardo Simons tras la quiebra de un financista.

POR REDACCIÓN

Barbie Simons perdió la herencia de su famoso padre.

La periodista Barbie Simons, el financista acusado, Angie Balbiani y Nancy Duré quedaron en el centro de la escena tras revelarse el engaño económico. A tres décadas del fallecimiento del recordado conductor Leonardo Simons la comunicadora sacó a la luz que perdió la totalidad del dinero que resguardaba para su futuro personal.

La protagonista rompió el silencio en el canal Blender para dar detalles de su drama personal: "Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué".

En la misma charla la panelista fundamentó los motivos por los que mantenía resguardados esos activos financieros desde hacía tiempo: "Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar".

Por su parte Angie Balbiani sumó datos de la maniobra en el programa Puro show al señalar la cercanía del acusado: "Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo".

Finalmente Nancy Duré explicó en el mismo ciclo cómo concluyó el accionar judicial contra el responsable: "Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio, ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero".

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