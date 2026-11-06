Barbie Simons sufrió una estafa millonaria y perdió la herencia de su papá

La periodista Barbie Simons, el financista acusado, Angie Balbiani y Nancy Duré quedaron en el centro de la escena tras revelarse el engaño económico. A tres décadas del fallecimiento del recordado conductor Leonardo Simons la comunicadora sacó a la luz que perdió la totalidad del dinero que resguardaba para su futuro personal.

La protagonista rompió el silencio en el canal Blender para dar detalles de su drama personal: "Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué".

En la misma charla la panelista fundamentó los motivos por los que mantenía resguardados esos activos financieros desde hacía tiempo: "Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar".

Por su parte Angie Balbiani sumó datos de la maniobra en el programa Puro show al señalar la cercanía del acusado: "Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo".

Finalmente Nancy Duré explicó en el mismo ciclo cómo concluyó el accionar judicial contra el responsable: "Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio, ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero".