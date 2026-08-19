Barbie Vélez habló sobre las infidelidades de Cande Ruggeri a Flor Vigna

Barbie Velez rompio el silencio en el canal de streaming Bondi sobre el reciente conflicto mediatico entre Flor Vigna y Cande Ruggeri. La controversia se origino cuando Vigna aseguro en el reality La Casa de los Famosos que Nico Occhiato le habia confesado un intento de acercamiento por parte de Ruggeri durante un viaje laboral a Disney años atras.

Ante la consulta sobre esta situacion, la hija de Nazarena Velez manifesto "Yo no tengo nada para decir, la verdad es eso. No me quiero colgar de algo que no tengo nada que ver, sería una falta de respeto. Hay muchas personas involucradas y me parecería desubicado de mi parte. Yo era muy amiga de Cande".

La modelo mencionada en el relato nego los hechos a traves de sus redes sociales, aclarando que viajo con una amiga y no compartio habitacion con el conductor. En el estudio, el clima cambio cuando Nazarena Velez pregunto a su hija si creia capaz a Candela de tal situacion.

Sorprendida por la pregunta de su madre, Barbie respondio "Ni idea si la creo capaz de algo así, ¿qué te pasa? ¡Ángela de Brito!". Finalmente, la invitada admitio que la noticia la impacto tanto como al publico general. Sobre el final del debate, expreso "Yo estoy como espectadora también, cuando lo vi no podía creer lo que estaba viendo" para dar por cerrado el tema.