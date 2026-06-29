Barby Franco reveló por qué se peleó y no le habla a Jesica Cirio

Barby Franco brindó detalles sobre el fin de su relación con Jesica Cirio durante su participación en el programa Almorzando con Juana. La modelo explicó que mantuvo un vínculo estrecho no solo con la conductora sino con todo su entorno al afirmar que "fui muy amiga de ella, de la familia en sí. Fernando era desde antes muy amigo de ella y cuando se casó con Martín Insaurralde nos hicimos muy amigos todos". Esta unión se profundizó con la llegada de nuevos integrantes, ya que según relató "a nivel familia, cuando nació Chloe nos encariñamos mucho".

Sin embargo, la situación cambió drásticamente hace un tiempo. La modelo reveló que "la verdad es que hace tres años que no hablo con ella, pero se rompió la relación cuando ellos empezaron a separarse".

El distanciamiento coincidió con el inicio de los conflictos públicos de la ex pareja. Al respecto, Franco manifestó que "me sorprendió el video, como a todos, me indigné porque yo iba a cenar, a almorzar a esa casa".

La investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra la conductora y el exfuncionario continúa bajo la lupa de la Justicia. En este marco, el fiscal Sergio Mola pidió la detención de ambos para que presten declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella. La Fiscalía planteó un posible riesgo de fuga y maniobras que podrían afectar el avance de la causa.

El expediente incluye grabaciones realizadas por la propia Cirio en 2023 donde se observan grandes sumas de dinero en efectivo. Sobre el proceso de ruptura, Franco concluyó que "se separaron y no sé qué les pasó a cada uno porque antes era como una relación normal".