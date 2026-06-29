Barby Franco sobre Jesica Cirio: "Todos sentimos asco con el video"

La repercusión por la situación judicial de Jesica Cirio sumó un nuevo testimonio con las declaraciones de Barby Franco. La modelo brindó una entrevista en el programa Puro Show donde aclaró que el contacto con la conductora se interrumpió hace tiempo. Al respecto, Franco relató que "Lo mismo que dije en el programa, me re sorprendió el video. Hace tres años que no hablo con ella. Desde que se separaron no tuve más relación, ni con ella ni con él".

Sobre las imágenes que circularon en los últimos días mostrando grandes sumas de dinero, la entrevistada manifestó el impacto que le causaron tanto a ella como a su entorno. En ese sentido, fue categórica al expresar que "Asco fue lo que sentimos todos cuando vimos el video, la verdad que me sorprendió mucho".

A pesar del alejamiento actual, la historia entre ambas partes comenzó mucho antes del matrimonio de Cirio con el exfuncionario. Franco recordó que "Fernando era muy amigo de ella, desde antes de que se casara con Martín. Después fue una relación de 10 años entre los matrimonios, nos encariñamos mucho con su nena".

Sin embargo, ese vínculo estrecho se quebró de forma definitiva tras la ruptura sentimental de la conductora. La modelo precisó que "Después del divorcio con Martín se rompió todo, no compartimos más juntadas".

Por otro lado, diferenció su postura personal de la de su pareja, Fernando Burlando, quien todavía mantiene el contacto con el exmarido de Cirio. Sobre este punto, Barby reveló que "Fernando tiene diálogo con Martín. El año pasado vino al cumpleaños de Sarah".

En cuanto a las versiones que rodean la investigación sobre el patrimonio de su antigua amiga, Franco manifestó desconocer los detalles de sus finanzas privadas. Al respecto, indicó que "Yo no sé nada de la vida económica de Jesica. Sabía que trabajaba desde muy chiquita y que sus declaraciones juradas estaban en blanco y eran elevadas".

También hizo mención a los éxitos comerciales de la conductora fuera de la televisión, señalando que "Sé que con Zumba también le fue muy bien y fue furor en Argentina, trajo el negocio. Le iba bien. No me sorprendían sus carteras porque se las compraba con sus bienes gananciales que estaban en blanco".

Para finalizar, la modelo reiteró su asombro ante el material audiovisual difundido y sentenció que "Sí me sorprendió mucho el video". Sobre el posible avance de la causa en el ámbito legal, prefirió no profundizar en especulaciones y concluyó que "Lo único que puedo decir es que la Justicia haga lo que tiene que hacer".