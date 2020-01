Barcelona, con dos tantos de Messi, goleó y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Barcelona, con dos tantos de Lionel Messi, goleó hoy a Leganés 5 a 0 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey.



Los franceses Antoine Griezmann (4m.Pt) y Clement Lenglet (27m.Pt), Messi (14m.St y 43m.St), quien logró hoy el triunfo número 500 con Barcelona, y el brasileño Arthur (33mSt) marcaron los goles del partido jugado en el Camp Nou.



En Leganés jugó el lateral izquierdo Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.



En tanto Mirandés, de la Segunda División, sorprendió a Sevilla y lo venció 3 a 1, con dos goles del brasileño Matheus Aias (7m.Pt y 30m.Pt) y uno de Álvaro rey (40m.St). Nolito (45m.St) descontó para el perdedor.



En Sevilla jugó de titular Ever Banega, quien fue reemplazado en el entretiempo por su compatriota Lucas Ocampos, en tanto que Franco Vázquez ocupó un lugar en el banco de suplentes pero no ingresó.



En tanto que el arquero checo Tomas Vaclik, de Sevilla, le atajó un penal a Álvaro Peña (8m.St).



Además de Barcelona y Mirandés también están clasificados a los cuartos de final Villarreal (con Ramiro Funes Mori), Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, Granada y Atlhetic de Bilbao.



Los cruces de cuartos de final se sortearán mañana, a las 17 hora argentina.