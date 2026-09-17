Barcelona goleó 7-2 a Racing de Santander en el Spotify Camp Nou por la sexta fecha de LaLiga 2026/27. El equipo dirigido por Hansi Flick consiguió su sexta victoria consecutiva y mantuvo el puntaje perfecto en el campeonato español.

El líder volvió a ganar

Barcelona llegaba al encuentro con cinco triunfos en sus primeras cinco presentaciones y 15 puntos en la clasificación. Racing, recién ascendido a la máxima categoría, había sumado siete unidades antes de visitar al conjunto catalán.

El partido se disputó este miércoles 16 de septiembre en el Camp Nou y terminó con una goleada 7-2 para el equipo local. El resultado le permitió al Barcelona continuar en lo más alto de la tabla con una campaña perfecta.

Siete goles para mantener la racha

El conjunto catalán volvió a mostrar su capacidad ofensiva y terminó convirtiendo siete goles ante Racing. La producción ofensiva fue parte de un comienzo de temporada en el que el Barcelona había marcado 21 tantos en sus primeras cinco fechas.

Racing consiguió marcar dos goles durante el encuentro, pero no pudo evitar la goleada del equipo local. El conjunto cántabro continúa con siete puntos después de seis jornadas.

Puntaje perfecto

Con el triunfo, Barcelona alcanzó los 18 puntos posibles después de seis partidos disputados. El conjunto de Flick mantiene así el liderazgo del campeonato español y prolonga su inicio perfecto.

Para Racing, la visita al Camp Nou significó una de las pruebas más exigentes de su regreso a la máxima categoría. El equipo cántabro había conseguido dos triunfos, un empate y dos derrotas antes de este encuentro.