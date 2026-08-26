Hansi Flick respaldó públicamente la postura del Barcelona en medio de la disputa por el futuro de Julián Álvarez. El entrenador alemán evitó hablar específicamente del delantero argentino, pero dejó claro que está alineado con la dirigencia y con el director deportivo Deco.

“No quiero hablar de Julián. Solo quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho grandes fichajes este mercado. El club también debe pensar en el futuro, no solo en el presente”, explicó Flick durante una conferencia de prensa previa al partido frente al Athletic Club.

El técnico destacó el trabajo realizado por la institución durante el mercado de pases y remarcó su confianza en el plantel actual. “Tengo toda mi confianza en el equipo que hay ahora. El club está haciendo una faena fantástica, porque estamos pensando en el futuro también”, sostuvo.

Sin embargo, cuando fue consultado puntualmente sobre la búsqueda de un centrodelantero, Flick fue contundente: “El presidente lo dejó en claro y Deco y yo estamos de acuerdo”. De esta manera, el entrenador respaldó la estrategia de la dirigencia respecto del mercado y de la posición que ocupa Julián en los planes del club.

Barcelona no se baja por Julián

El Barcelona considera a Julián Álvarez como su principal objetivo para reforzar el puesto de número 9 y mantiene la intención de encontrar una salida a la negociación con el Atlético de Madrid.

A fines de junio, el club catalán presentó una oferta de 100 millones de euros por el delantero. Sin embargo, el Atlético rechazó la propuesta y mantiene una postura firme para evitar que el argentino se marche al Barcelona.

La situación se complicó todavía más porque Julián manifestó su deseo de cambiar de club y tiene al Barcelona como su destino preferido. El Atlético, en cambio, considera al delantero una pieza fundamental para su proyecto deportivo y no quiere facilitar su salida.

En los últimos días, el escenario también estuvo marcado por la tensión entre el jugador y los hinchas del conjunto madrileño. Julián fue silbado por parte de la afición y su futuro continúa siendo una de las grandes incógnitas del cierre del mercado de pases.

Mientras tanto, Flick eligió respaldar la planificación del Barcelona y evitar declaraciones que puedan interferir en las negociaciones. Con el mercado todavía abierto, el club catalán mantiene la expectativa de poder avanzar por Julián Álvarez, aunque el Atlético continúa poniendo obstáculos a una posible transferencia.