Barcelona confirmó que Lamine Yamal no estará disponible para el partido frente al Sabah de Azerbaiyán, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El delantero presenta molestias leves en el tobillo derecho y el cuerpo técnico decidió preservarlo por precaución.

La información fue comunicada por el club catalán a través de un parte médico publicado este lunes. Además, la institución indicó que espera contar con el futbolista para el encuentro del próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña.

Las molestias aparecieron ante Villarreal

La situación se conoció después del partido que Barcelona disputó frente a Villarreal, en el que consiguió una victoria por 3 a 2. Yamal participó durante los 90 minutos y tuvo intervención en la remontada del equipo, aunque había presentado molestias durante el calentamiento.

El delantero también había tenido inconvenientes físicos en la rodilla derecha durante el último compromiso de la selección española. En aquella oportunidad, se perdió el encuentro ante República Checa y posteriormente volvió a jugar frente a Inglaterra.

Barcelona busca evitar mayores riesgos

La decisión de dejarlo fuera de la convocatoria también estuvo vinculada con el extenso viaje que el plantel debe realizar hacia Bakú, en Azerbaiyán. El encuentro ante el Sabah está programado para este miércoles y corresponde a una nueva jornada de la máxima competencia europea.

El cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick busca administrar las cargas físicas de sus futbolistas en medio de un calendario exigente. Yamal es uno de los jugadores que más minutos acumula en la temporada y el club pretende que llegue en condiciones al próximo compromiso de la Liga española.