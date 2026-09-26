Barcelona tuvo a Lautaro Martínez entre los delanteros que evaluó para reforzar su ataque durante el último mercado de pases, pero la operación quedó descartada cuando el Inter de Milán comunicó que no estaba dispuesto a negociar por su capitán. La revelación fue realizada por Deco, director deportivo del conjunto catalán, quien explicó qué ocurrió detrás de uno de los rumores que involucró al delantero argentino.

El dirigente portugués destacó primero la importancia que tiene Lautaro para el club italiano y aseguró que Barcelona decidió respetar la postura del Inter cuando recibió una respuesta definitiva sobre una posible transferencia.

“Lautaro es un símbolo del Inter y tenemos un enorme respeto por eso. Para mí, es un jugador fantástico, excepcional”, señaló Deco al referirse al atacante surgido de Racing.

El mensaje que frenó la operación

Según explicó el director deportivo, Lautaro formaba parte del grupo de delanteros que Barcelona consideraba con condiciones para jugar en el equipo. Sin embargo, la situación cambió cuando el presidente del club catalán se comunicó con la dirigencia del Inter.

La respuesta del equipo italiano fue clara: el delantero no estaba en venta.

“Cuando el Inter nos hizo saber que no estaban dispuestos a negociar, dejamos de insistir y no lo discutimos más”, explicó Deco.

El dirigente sostuvo que Barcelona optó por respetar la decisión del club italiano y no avanzar sobre una negociación que, de acuerdo con esa postura, no tenía margen para desarrollarse.

Deco negó contactos con Lautaro

Además, Deco negó que Barcelona haya llegado a establecer contactos con Lautaro Martínez o con su representante durante el proceso.

“Nunca tuvimos el más mínimo contacto con Lautaro, ni con su agente”, aseguró el director deportivo, aunque reconoció que el delantero continúa siendo un futbolista muy valorado dentro del club.

“Es un jugador que admirábamos mucho, y que seguimos admirando hoy. Personalmente, soy un gran fan de Lautaro”, agregó.

La explicación de Deco también buscó diferenciar el interés deportivo de una negociación formal. Barcelona había incluido al argentino entre las alternativas para su ataque, pero la negativa del Inter impidió que la posibilidad avanzara.

Lautaro, capitán y referente del Inter

La postura del club italiano está relacionada además con el lugar que ocupa actualmente el argentino. Lautaro es capitán del Inter y una de las principales figuras de su plantel.

El delantero llegó al conjunto italiano en 2018 y con el paso de las temporadas se convirtió en uno de los referentes del equipo. Su continuidad quedó así por encima del interés que había surgido desde Barcelona durante el mercado.

De esta manera, el propio Deco confirmó que hubo interés por el argentino, pero que la negativa del Inter terminó cerrando la puerta antes de que existiera una negociación directa entre Barcelona y Lautaro Martínez.