Barcelona protagonizó una gran remontada frente a Villarreal, al que venció por 3-2 después de comenzar perdiendo por dos goles en el Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick reaccionó en el segundo tiempo y consiguió dar vuelta el resultado con tres tantos en apenas diez minutos para mantenerse como único líder de La Liga de España.

El equipo visitante sorprendió desde el comienzo y consiguió ponerse 2-0 arriba antes de los primeros diez minutos de juego. Sin embargo, el conjunto catalán encontró respuestas en el complemento y terminó quedándose con una victoria fundamental para sostener su ventaja sobre Real Madrid.

Villarreal sorprendió en el comienzo

El partido comenzó favorable para el equipo visitante, que aprovechó los errores defensivos del Barcelona para tomar una rápida ventaja. Tajon Buchanan abrió el marcador a los cinco minutos, mientras que Tani Oluwaseyi amplió la diferencia apenas dos minutos después.

Barcelona intentó reaccionar antes del descanso y tuvo una oportunidad inmejorable para descontar desde el punto del penal. Sin embargo, Lamine Yamal ejecutó el remate y la pelota terminó impactando en uno de los postes.

Tres goles en diez minutos para darlo vuelta

La reacción del conjunto catalán llegó durante el segundo tiempo, cuando consiguió transformar un resultado adverso en una victoria. Gerard Martín marcó el descuento con un cabezazo y, cuatro minutos después, Fermín López estableció la igualdad tras una asistencia de Lamine Yamal.

El tercer tanto llegó luego de otra intervención ofensiva de Barcelona, cuando Pau Navarro intentó despejar un centro y terminó convirtiendo en su propio arco. De esa manera, el equipo de Flick completó la remontada y pasó a ganar 3-2.

Barcelona se mantiene en la cima

Después del encuentro, el entrenador alemán destacó la reacción de sus dirigidos y valoró la manera en que pudieron cambiar el desarrollo del partido. "Logramos marcar tres goles en diez minutos. Increíble", expresó Flick al analizar la remontada.

Con este resultado, Barcelona conservó el liderazgo en soledad y mantuvo una diferencia de tres puntos sobre Real Madrid. El equipo catalán sumó una victoria importante en su objetivo de mantenerse en lo más alto del campeonato español.