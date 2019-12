Barcelona, sin Messi, visita a Inter, que necesita ganar para avanzar en la Liga de Campeones

Barcelona, sin el astro Lionel Messi pero con la clasificación y el primer puesto del grupo F de la Liga de Campeones asegurados, visitará hoy a Inter, que necesita ganar y así no depender del resultado de Borussia Dortmund para avanzar.



El partido correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos se jugará en el estadio Giuseppe Meazza de Milán desde las 17 y será transmitido por Fox Sports.



Barcelona ya tiene asegurado el primer puesto y el pase a octavos de final con 11 puntos, mientras que Inter comparte la segunda posición con Borussia Dortmund, ambos con 7 unidades, pero con mejor diferencia de gol (+2 contra -1).



Para no depender del resultado de los alemanes, que recibirán a Slavia Praga, el flamante puntero de la Serie A de Italia confía en los goles del bahiense Lautaro Martínez, que lleva cinco gritos consecutivos en la "Champions", para romper el invicto de Barcelona y avanzar de ronda.



Messi no fue convocado por el entrenador "culé", Ernesto Valverde, ya que por delante tiene la visita a Real Sociedad, el sábado, y el miércoles 18 del actual el clásico ante Real Madrid en el estadio Camp Nou.



Por el grupo H, Ajax, con Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, recibirá a Valencia (sin Ezequiel Garay) en busca del punto que lo pondrá en octavos de final.



El segundo cupo se lo disputan el equipo español y Chelsea, que necesita ganarle al eliminado Lille, como local, ya que en caso de igualdad de puntos quedará afuera.



El grupo G es de los más parejos ya que -salvo Benfica- Leipzig, Zenit y Olympique de Lyon tienen posibilidades de pasar de ronda.



El alemán Leipzig visitará a Lyon y con un empate avanzará a los octavos de final.



Zenit, con Sebastián Driussi y Matías Kranevitter, visitará a Benfica (Franco Cervi) y pasará de ronda con un triunfo y con un empate depende que Lyon no gane.



El grupo E tiene encaminados a Liverpool (10) que pasará con un empate en Austria ante Salzburgo y Napoli (9) que con el mismo resultado ante el belga Genk en el estadio San Paolo se asegurará el segundo puesto.