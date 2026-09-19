Barcelona venció 3-1 a Sevilla por la séptima fecha de la Liga de España. El encuentro se disputó este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y tuvo a Raphinha como principal protagonista.

Sevilla comenzó arriba en el marcador a los 19 minutos. Youssouf Fofana convirtió después de una asistencia de Félix Alexandre Andrade Sanches Correia para poner el 1-0.

Raphinha apareció tres veces

La respuesta de Barcelona llegó apenas tres minutos después de la apertura del marcador. A los 22 minutos, Raphinha recibió la asistencia de Andreas Christensen y estableció el 1-1.

En el segundo tiempo, el delantero brasileño volvió a aparecer para completar su triplete. A los 52 minutos convirtió el 2-1 tras una asistencia de Lamine Yamal y a los 69 marcó nuevamente para establecer el 3-1 definitivo.

Los números del triunfo

Barcelona terminó el partido con el 69,5% de la posesión de la pelota, mientras que Sevilla tuvo el 30,5%. El conjunto visitante además realizó 24 remates, con siete de ellos dirigidos al arco, mientras que el local tuvo siete disparos y tres fueron al arco.

El encuentro tuvo además una modificación obligada para Barcelona por una lesión. A los 59 minutos, Gerard Martín ingresó en lugar de Andreas Christensen.

Con el triunfo, Barcelona llegó a 21 puntos y quedó primero en la tabla de posiciones de La Liga, mientras Sevilla permanece con 13 unidades