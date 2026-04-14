El Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial de energía, volvió a ser el centro de la escena geopolítica este martes. Según datos de plataformas de monitoreo y seguimiento comercial, varios buques, algunos de ellos con vínculos directos con Irán, lograron atravesar la vía marítima, desafiando el bloqueo impuesto recientemente por los Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de tráfico marítimo, al menos nueve embarcaciones cruzaron el estrecho desde la última actualización, marcando la primera jornada completa bajo las nuevas restricciones. Este flujo de barcos contrasta con la información inicial brindada por el Comando Central de Estados Unidos, que había señalado que durante las primeras 24 horas ninguna unidad había logrado superar los controles.

La aclaración de Washington

Ante la evidencia de los movimientos en la zona, el organismo militar estadounidense salió a aclarar el alcance de la medida. Según explicaron, el bloqueo no tiene un carácter total sobre la navegación en el estrecho, sino que está dirigido específicamente a los buques que ingresan o salen de puertos iraníes.

Aquellas embarcaciones que tengan como destino otros puertos de la región pueden transitar la zona, siempre y cuando se sometan a los protocolos de identificación. Sin embargo, la presencia de barcos vinculados a Teherán entre los que lograron cruzar genera dudas sobre la efectividad de la vigilancia en tiempo real.

Incertidumbre y mercados en alerta

La situación en Ormuz mantiene en vilo a los mercados internacionales, dado que por ese paso circula una parte vital del petróleo mundial. El contraste entre los datos de monitoreo comercial y las declaraciones oficiales de Estados Unidos añade una capa de incertidumbre a un conflicto que no deja de escalar.

Mientras las plataformas de seguimiento confirman que el tránsito no se ha detenido por completo, la comunidad internacional observa con atención si esto representa una flexibilización tácita de las restricciones o si se trata de maniobras exitosas para evadir el cerco naval norteamericano en una de las rutas más custodiadas del planeta.