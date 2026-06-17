Mientras la Selección Argentina ultimaba detalles para su estreno en el Mundial 2026, en San Juan la previa también empezó a jugarse varias horas antes del pitazo inicial. Entre gaseosas, papas fritas, charlas futboleras y pronósticos, los bares del centro comenzaron a poblarse de hinchas que eligieron compartir el debut mundialista acompañados.

Durante la cobertura especial de GRUPO HUARPE, Alejandro López, Mauricio Laciar y Julieta Leiva mostraron cómo se vivía la espera en distintos puntos de la provincia. Desde uno de los bares ubicados sobre calle General Acha, el móvil de Darío Pacheco recorrió mesas y conversó con los fanáticos que aguardaban el encuentro frente a Argelia.

La imagen se repitió en distintos locales gastronómicos. Algunos llegaron temprano para asegurarse un lugar frente al televisor; otros aprovecharon la salida del trabajo para sumarse a la previa. La expectativa era la misma: ver a la Selección comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

Entre los presentes estaba Diego, quien compartía la previa con amigos y se animó a anticipar el resultado. "Nosotros tenemos un bar y hemos hecho predicciones. Yo puse 2 a 1 para Argentina", comentó. También se la jugó con los goleadores: "Messi y Julián Álvarez. Si entra Julián, hace un gol".

Diego vivirá el debut acompañado de amigos.

La confianza en el equipo de Lionel Scaloni también apareció en otros hinchas. Santiago, otro de los consultados, aseguró que la Albiceleste arrancará con una victoria. "Para mí gana Argentina 2 a 0", sostuvo. Aunque reconoció que más adelante habrá rivales exigentes, se mostró optimista: "Miedo no, pero sí van a ser complicados Francia y España".

Santiago siguió la previa en un bar céntrico.

La ilusión incluso alcanzó a los más jóvenes. Mientras compartía una comida con amigos, otro fanático se mostró convencido de un triunfo contundente. "Para mí le damos tres. Tres a cero. Tengo toda la fe", afirmó sin dudar.

El joven apostó a un triunfo de la Scaloneta.

Las cábalas tampoco faltaron en la previa. Camila contó cuál es el ritual que mantiene desde hace varios partidos y que espera repetir durante todo el Mundial. "Mi cábala es ponerme la foto de perfil de WhatsApp de Messi", reveló entre risas. Pero no es la única tradición familiar. "Y juntarnos a cenar en familia. Así funcionó y va a funcionar ahora", agregó.

Camila contó su cábala en los mundiales.

Con televisores encendidos, mesas ocupadas y conversaciones centradas en el posible equipo titular, la ansiedad comenzó a crecer a medida que se acercaba el inicio del encuentro. En cada rincón aparecía una predicción distinta, un goleador diferente o una cábala particular, aunque todas coincidían en un mismo deseo.

Porque más allá de los pronósticos y las supersticiones, los sanjuaninos volvieron a demostrar que cuando juega la Selección Argentina, el Mundial también se vive lejos de los estadios. Y en los bares de la provincia, la ilusión por una nueva alegría mundialista ya empezó a rodar mucho antes de que la pelota entrara en juego.