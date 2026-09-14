San Carlos de Bariloche continúa como el destino más elegido de la Patagonia, aunque el mapa turístico de la región comienza a sumar nuevos protagonistas. Un informe sectorial muestra que Comodoro Rivadavia, Los Antiguos y Río Gallegos registraron un crecimiento en las búsquedas y reservas de viajeros.

El relevamiento también refleja el peso económico que tiene el turismo en Bariloche. Según datos de Airbnb, los propietarios de alojamientos temporarios de la ciudad generaron más de US$30 millones durante 2025. Además, la estadía promedio es de 4,5 noches y las búsquedas de alojamiento crecieron un 10% interanual.

Los tres destinos que ganan terreno

Comodoro Rivadavia aparece como uno de los destinos emergentes de la Patagonia. En el último año, las reservas aumentaron más del 20% y las búsquedas crecieron más del 30%. Los principales visitantes llegan desde Chubut, Buenos Aires y la Patagonia chilena, con una estadía promedio de tres noches.

Río Gallegos también muestra una tendencia positiva y recibe una importante cantidad de turistas provenientes de países de la región, especialmente de Chile.

En tanto, Los Antiguos registró un crecimiento superior al 10% en sus reservas. La cercanía con Chile es uno de sus principales atractivos: más del 75% del turismo que recibe corresponde a visitantes internacionales.

Cuánto cuesta viajar a estos destinos

El próximo fin de semana largo será el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre. TN realizó un relevamiento de precios para una persona, incluyendo traslado y alojamiento.

Bariloche: desde $795.546 por persona, con vuelo, alojamiento y desayuno.

Río Gallegos: desde $517.471 por persona, con vuelo y hotel tres estrellas.

Comodoro Rivadavia: desde $407.447 por persona, incluyendo traslado aéreo y alojamiento.

Así, mientras Bariloche continúa como el gran referente turístico de la Patagonia, otras ciudades comienzan a captar cada vez más viajeros y se posicionan como alternativas para quienes buscan conocer nuevos destinos del sur argentino.