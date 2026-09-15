Una propuesta de voluntariado en Bariloche permite alojarse gratis en un hostel de la ciudad a cambio de colaborar 25 horas semanales. La convocatoria contempla estadías de entre dos y tres semanas y ofrece tiempo libre para recorrer la ciudad y localidades cercanas.

La propuesta fue publicada en Worldpackers y está disponible durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, además de enero y febrero de 2027. Quienes sean seleccionados tendrán una habitación compartida para el equipo y desayuno incluido durante toda la estadía.

Qué tareas deberán realizar

Entre las actividades previstas para los voluntarios se encuentran tareas vinculadas con la recepción, la cocina, la limpieza y otras labores relacionadas con el funcionamiento cotidiano del hostel. A cambio, tendrán dos jornadas completamente libres por semana para conocer Bariloche y otros destinos cercanos.

La experiencia también contempla otros beneficios para quienes sean seleccionados. Entre ellos aparecen lavandería gratuita, bicicletas y descuentos en bares, bebidas y excursiones de la zona.

Cuáles son los requisitos

Para postularse es necesario contar con conocimientos de inglés o español en un nivel intermedio. No se exige un dominio avanzado de ambos idiomas, aunque contar con alguno de ellos resulta importante para comunicarse con huéspedes de distintos países.

El primer paso para participar consiste en ingresar a Worldpackers y crear un perfil en la plataforma. Desde allí se puede enviar la solicitud, consultar las condiciones de la propuesta y revisar las evaluaciones realizadas por personas que participaron anteriormente de experiencias similares.