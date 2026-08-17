Lo que debía ser una noche de celebración para Barracas Central terminó protagonizando una situación insólita. El club estrenó este domingo el nuevo sistema de iluminación del estadio Claudio Chiqui Tapia, pero minutos después de la presentación las luces se apagaron inesperadamente.

La institución había preparado una jornada especial antes del encuentro frente a Rosario Central por el Torneo Clausura. Una de las grandes novedades era justamente la renovación de la iluminación del estadio, una obra que Barracas esperaba presentar ante sus hinchas.

La previa incluyó un show de fuegos artificiales para acompañar el estreno. Sin embargo, poco después llegó el inesperado inconveniente: se produjo un corte de luz que dejó al estadio a oscuras y generó sorpresa entre quienes ya se encontraban en las tribunas.

La situación rápidamente llamó la atención en las redes sociales por la particular coincidencia. El apagón se produjo justamente en la jornada elegida para mostrar el flamante sistema lumínico del estadio.

El inconveniente obligó a trabajar para restablecer el suministro y garantizar las condiciones necesarias para disputar el encuentro. De esta manera, una presentación que había sido preparada como parte de la fiesta previa terminó dejando una de las imágenes más curiosas de la jornada del fútbol argentino.