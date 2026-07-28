Barracas Central decidió separar de manera preventiva al delantero Gonzalo Morales luego de que su expareja formalizara una denuncia en la Justicia por presuntos hechos de violencia de género. La institución informó que el futbolista permanecerá apartado del plantel profesional hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales.

La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial difundido por el club, en el que también reafirmó su rechazo a toda forma de violencia de género y expresó su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo. Además, sostuvo que colaborará con las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación.

El caso tomó estado público luego de que Karen Adinna, expareja del jugador, publicara un extenso descargo en redes sociales en el que relató presuntos episodios de violencia física, verbal y psicológica durante la relación. En la publicación también difundió fotografías con lesiones visibles y aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Morales, de 23 años y a préstamo desde Boca Juniors, había sido una de las figuras de Barracas Central apenas dos días antes al convertir el gol del triunfo frente a River Plate en el estadio Monumental. Sin embargo, la situación judicial cambió por completo su presente deportivo y derivó en la decisión del club de apartarlo mientras se desarrolla la investigación.

Desde Barracas Central aclararon que la medida tiene carácter preventivo y que las futuras decisiones dependerán de la evolución de la causa y de lo que determine la Justicia. Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia.