Barrick Mining y Newmont Corporation alcanzaron un acuerdo para modificar los términos de su asociación en Nevada Gold Mines (NGM), con el objetivo de resolver las disputas que mantenían en torno a la operación y ampliar el alcance del joint venture.

El acuerdo contempla la incorporación a NGM de activos que hasta ahora permanecían excluidos de la sociedad conjunta, entre ellos Fourmile, propiedad de Barrick, y los desarrollos Fiberline y Mike, pertenecientes a Newmont.

Como parte de la operación, Newmont entregará 1.950 millones de dólares a Barrick en concepto de contraprestación por la incorporación de estas propiedades al joint venture.

La nueva estructura también contempla un acuerdo de gobernanza actualizado, con disposiciones destinadas a fortalecer el funcionamiento de Nevada Gold Mines y establecer nuevas condiciones para la administración de los activos compartidos.

Uno de los principales puntos del acuerdo es el cierre de todas las disputas pendientes entre Barrick y Newmont relacionadas con Nevada Gold Mines.

La relación entre ambas compañías se había tensionado durante los últimos meses a partir de cuestionamientos de Newmont sobre la gestión de la sociedad conjunta. Entre los planteos se encontraba la acusación de que recursos de NGM habían sido destinados al desarrollo de Fourmile, un activo de propiedad exclusiva de Barrick.

El nuevo entendimiento permite incorporar Fourmile al perímetro de Nevada Gold Mines y, al mismo tiempo, sumar los desarrollos de Fiberline y Mike de Newmont.

Newmont da su aprobación a la IPO de Barrick

Otro de los puntos centrales del acuerdo es que Newmont otorgó su consentimiento a la oferta pública inicial (IPO) propuesta por Barrick para sus activos de oro de Norteamérica.

La operación proyectada por Barrick contempla la creación de una estructura separada para sus principales activos auríferos de la región. La aprobación de Newmont elimina uno de los principales obstáculos que enfrentaba el proceso debido a las disposiciones del acuerdo de Nevada Gold Mines.

Fourmile se incorpora a Nevada Gold Mines

El activo de mayor relevancia dentro del acuerdo es Fourmile, un proyecto de oro de Barrick ubicado en Nevada que hasta ahora se encontraba fuera de Nevada Gold Mines. La incorporación modifica el alcance de la sociedad conjunta y concentra bajo una misma estructura activos que anteriormente eran desarrollados por separado.

El acuerdo también incorpora Fiberline y Mike, dos desarrollos de Newmont que permanecían excluidos del joint venture.

Una nueva etapa para la asociación

Con la incorporación de los nuevos activos y la actualización del acuerdo de gobernanza, ambas compañías buscan concentrarse en mejorar el desempeño operativo, la seguridad y la generación de valor de Nevada Gold Mines.

El entendimiento representa un cambio significativo en la relación entre los dos grandes productores de oro, después de meses de tensión en torno a la gestión de la operación y al futuro de los activos norteamericanos de Barrick.