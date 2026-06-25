Durante más de un mes, el barrio Aramburu, en Rivadavia, será el escenario de un operativo integral impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El operativo forma parte de las actividades organizadas por el Mes Mundial del Ambiente y busca acercar distintos servicios a los vecinos, además de fomentar hábitos vinculados al cuidado del entorno. La propuesta combinará atención veterinaria gratuita para mascotas con acciones de reciclaje, educación ambiental y promoción de la tenencia responsable.

"La tenencia responsable de las mascotas significa también cuidar el ambiente", explicó la directora de Ecología Urbana, Melisa Olivero, a DIARIO HUARPE al presentar la iniciativa. En ese sentido, destacó que el objetivo es reunir en un mismo espacio acciones vinculadas al bienestar animal, el reciclaje y la conciencia ambiental.

"Nos hemos acercado con una propuesta que unifica tenencia responsable, reciclaje y conciencia ambiental para que los vecinos puedan participar y seguir comprometiéndose con el cuidado de nuestra casa común, que es el ambiente", señaló.

En el operativo hubo varios stands de la Secretaría. (Foto: DIARIO HUARPE)

Entre los principales servicios se encuentra un quirófano móvil para esterilizaciones, que atenderá mediante turnos programados. Además, se realizarán vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones, colocación de pipetas, chipeo de perros potencialmente peligrosos y regularización de situaciones vinculadas a infracciones.

Los vecinos y niños participaron de actividades de educación ambiental. (Foto: DIARIO HUARPE)

Pero la propuesta va más allá del cuidado de los animales. Durante la jornada también participan distintas áreas de la Secretaría de Ambiente. Personal de Anchipurac ofrece juegos didácticos y recibe pilas y baterías en desuso para su correcta disposición, mientras que el Parque de la Biodiversidad lleva adelante un ecocanje en el que los vecinos pueden entregar diez o más materiales reciclables secos y recibir a cambio un plantín o un árbol.

Una propuesta que seguirá recorriendo San Juan

El secretario de Ambiente, Federico Ríos, destacó a este medio la respuesta de los vecinos y aseguró que este tipo de operativos continuará desarrollándose a lo largo del año en distintos puntos de la provincia. "Estamos muy contentos por la convocatoria, hay muchísimos perros y gatos", expresó el funcionario, quien recordó que se trata de un servicio completamente gratuito e invitó a los sanjuaninos a aprovechar cada una de las jornadas.

Federico Ríos, secretario de Ambiente. (Foto: DIARIO HUARPE)

En ese sentido, confirmó que el objetivo es extender la propuesta a los 19 departamentos. "Lo venimos haciendo de forma periódica. Hoy estamos en Rivadavia y, de manera simultánea, también hay otro quirófano en Pocito. La idea es trasladarlo a lo largo y a lo ancho de San Juan, llegando a los 19 departamentos", afirmó.

Ríos también destacó que el operativo incorpora un componente educativo, con la participación de Anchipurac y del Parque de la Biodiversidad, espacios que promueven la educación ambiental y el reciclaje entre vecinos de todas las edades.

Por último, el secretario valoró el compromiso de quienes asistieron con sus mascotas. "La convocatoria es gigante y son muestras claras de que quienes tienen un animal de compañía quieren cuidar su salud. El Estado está presente para dar respuesta y entendemos que cada vez hay una mayor responsabilidad en el cuidado de las mascotas", concluyó.