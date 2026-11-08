Una intensa persecución y un operativo de cerco en el departamento Rawson terminaron con la captura de un peligroso prófugo de la Justicia. Efectivos de la División UFI Genérica lograron aprehender a Sergio Eduardo González, de 59 años, quien se encontraba evadido de las autoridades bajo una orden de detención por el delito de Portación y Abuso de Arma de Fuego sin autorización legal.

La captura se concretó durante la mañana de este viernes en el Barrio Malimán, cuando los investigadores patrullaban la zona y divisaron al acusado saliendo de su vivienda al mando de un vehículo Chevrolet Onix de color negro.

Al notar la presencia policial y la orden de interceptarlo, González emprendió una veloz fuga a bordo del rodado por las arterias del vecindario. En medio del seguimiento, el prófugo retornó a su inmueble e ingresó a la cochera; sin embargo, al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, saltó las medianeras del fondo para ocultarse en la propiedad de un vecino.

Ante la situación, el Juez interviniente autorizó un allanamiento verbal que permitió a los efectivos ingresar al domicilio colindante y concretar la aprehensión.

El gravísimo hecho por el que era buscado ocurrió el pasado 7 de febrero de 2026, alrededor del mediodía, en el mismo Barrio Malimán. Durante una violenta gresca en la vía pública, un hombre a bordo de una camioneta Toyota Hilux negra efectuó múltiples disparos con una pistola.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en la pierna del menor González B., quien debió ser trasladado de urgencia al Centro Asistencial René Favaloro. Las pericias y tareas investigativas posteriores determinaron que el autor del ataque armado contra el menor había sido su propio abuelo, Sergio González.

La causa cuenta con antecedentes de altísima gravedad. En el marco del mismo proceso, el 11 de febrero se desplegaron seis allanamientos simultáneos en el barrio que derivaron en el secuestro de 96 gramos de cocaína y $2.780.000 en efectivo, lo que dio origen a una causa paralela en el Juzgado Federal.

En esos operativos se incautaron una tumbera, cartuchos, vainas servidas y, dentro de la camioneta Toyota Hilux, una pistola Bersa 9 mm cargada con 15 cartuchos más uno en recámara, armamento que quedó incorporado a la causa penal que ahora enfrenta el detenido.