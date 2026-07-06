Barrios de Pie cerró una destacada actuación en el Torneo Promocional Amateur de Futsal, disputado en San Juan, al consagrarse subcampeón luego de caer por un ajustado 4-3 frente a Camioneros de Ushuaia en una final cargada de emociones.

El conjunto sanjuanino estuvo muy cerca de quedarse con el título, pero el equipo fueguino encontró el gol de la victoria en los instantes finales para coronarse campeón de la competencia.

El encuentro comenzó de la mejor manera para Barrios de Pie. Kevin Frías abrió el marcador y desató la ilusión del público local. Sin embargo, Camioneros reaccionó con autoridad y dio vuelta el resultado gracias al doblete de Giovanni Grandis y otro tanto de Maximiliano Schwarz, que colocaron el 3-1 parcial.

Lejos de rendirse, el elenco sanjuanino mostró carácter y volvió a meterse en partido. Marcos Salinas descontó y Gonzalo Bildoso marcó el empate 3-3, dejando una definición completamente abierta.

Cuando todo indicaba que el campeón se definiría en otra instancia, Joaquín Gatica apareció sobre el cierre del encuentro para convertir el 4-3 definitivo y darle el título a Camioneros de Ushuaia.

Más allá de la derrota, Barrios de Pie completó una campaña sobresaliente que le permitió alcanzar el subcampeonato en un torneo de gran nivel competitivo, representando de gran manera al futsal sanjuanino.

Además, tanto el campeón como el conjunto sanjuanino obtuvieron la clasificación al Torneo Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026, que se disputará en agosto y tendrá como organizador al club La Gloria, en San Juan.

Con este logro, Barrios de Pie suma un nuevo capítulo a su crecimiento deportivo y afrontará un nuevo desafío nacional con la ilusión de seguir siendo protagonista frente a los mejores equipos del país.