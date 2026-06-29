El Torneo Apertura 2026 del futsal sanjuanino ya tiene dueño. Barrios de Pie derrotó por un contundente 6-3 a La Gloria en la final de vuelta y se consagró campeón de la Primera División, luego de hacer valer su superioridad en la definición disputada en el estadio Aldo Cantoni.

Tras el empate 2-2 registrado en el encuentro de ida, la serie quedó completamente abierta para la revancha. Sin embargo, Barrios de Pie mostró toda su jerarquía ofensiva y resolvió la final con una actuación contundente para desatar el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

La gran figura de la noche fue Mariano Pastoriza, autor de tres goles que encaminaron la conquista del título. Kevin Frías, Gonzalo Bildoso y Diego Toledo completaron la goleada del campeón. Por el lado de La Gloria descontaron Braian Retamar y Martín Saleme, mientras que el restante tanto llegó por un gol en contra de Gonzalo Bildoso.

Con este triunfo, Barrios de Pie cerró una destacada campaña y levantó el trofeo del Torneo Apertura, coronando un semestre de gran nivel en el futsal local. Es una revancha de las dos finales perdidas el año 2025 ante Huarpes.

Hualilán también celebró en Reserva

La jornada de finales comenzó con la definición de la categoría Reserva, donde Hualilán ratificó la ventaja obtenida en el partido de ida y también dio la vuelta olímpica. El conjunto de Rawson venció 3-2 a La Gloria en la revancha y selló la serie con un contundente global de 11-5, luego del 8-3 conseguido en el primer encuentro.

De esta manera, el "Huali" se quedó con el título del Torneo Apertura 2026 en Reserva, mientras que Barrios de Pie hizo lo propio en Primera División, completando una jornada cargada de emociones y festejos para el futsal sanjuanino.

Las finales disputadas en el Aldo Cantoni ofrecieron un gran espectáculo deportivo y marcaron el cierre del primer certamen oficial de la temporada, que reunió a los mejores equipos de la provincia en busca de la consagración.