Barrios de Pie pide la emergencia alimentaria en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La organización social Barrios de Pie en Jujuy realizó hoy una jornada en reclamo de la adhesión de la provincia a la ley nacional de emergencia alimentaria y presentó un petitorio en ese sentido al gobernador Gerardo Morales.



La presentación, que constituye la segunda que la organización realiza en reclamo de una audiencia con el mandatario jujeño, manifiestó la "situación crítica" que atraviesan los comedores en la provincia, y el "atraso" en la entrega de mercadería, según afirmaron desde el espacio.



Luego de la sanción de la ley a nivel nacional, el pasado 24 de septiembre, se buscó tratar en la Legislatura jujeña la Emergencia Alimentaria para la provincia, pero fracasó debido a que los diputados oficialistas del Frente Cambia Jujuy no dieron quórum.



"Volvemos a elevar el pedido al gobernador para que podamos abrir canales de diálogo, charlar sobre la situación de los merenderos y encontrar una solución", señaló a Télam Gerardo Luna, integrante de Barrios de Pie en Jujuy, que asisten a más de mil niños en la provincia.



El dirigente sostuvo que la situación es "crítica", afirmó que hay "atraso en la entrega de mercadería a comedores por parte del ministerio de Desarrollo Humano de la provincia", y advirtió que "no llega a cubrir los nutrientes esenciales" que necesitan los niños.



"Lo que mayormente da el ministerio tiene que ver con alimentos que solo engordan a los niños y que obviamente provocan una malnutrición", remarcó Luna como uno de los puntos más importantes que piden tratar.



Asimismo, mencionó que en el petitorio se hace hincapié en que si bien a nivel nacional ya se ha promulgado la ley de emergencia alimentaria "no se está cumplimentando todavía, lo que profundiza el estado de crisis de los merenderos y comedores".



La organización estuvo también hoy, en el marco de una jornada a nivel nacional denominada "El hambre es hoy", juntando firmas en la plaza central de Jujuy.