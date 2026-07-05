Barrios de Pie está a un paso de escribir una página histórica para el futsal sanjuanino. El conjunto local se clasificó a la gran final del Torneo Nacional Federal Amateur Promocional de Futsal Masculino y este domingo, desde las 12:30, buscará el título frente a Camioneros de Ushuaia en el Estadio Aldo Cantoni.

El equipo sanjuanino selló su pase al encuentro decisivo tras imponerse por 4 a 2 sobre Estudiantes Unidos de Bariloche en una de las semifinales del certamen, mostrando autoridad y contundencia en los momentos clave del partido.

La gran figura del encuentro fue Diego Toledo, quien convirtió dos goles, mientras que Kevin Frías también aportó un doblete para completar la victoria. Los dos descuentos del conjunto rionegrino fueron obra de Thiago Castañeda.

Con este triunfo, Barrios de Pie aseguró su presencia en la final y ahora intentará quedarse con la corona nacional ante un rival que también llega con una destacada campaña.

En la otra semifinal, Camioneros de Ushuaia protagonizó un intenso encuentro frente a Spartanos de San Luis y logró imponerse por 4 a 3 para convertirse en el segundo finalista del torneo.

De esta manera, la definición del Torneo Nacional Federal Amateur Promocional de Futsal Masculino tendrá como protagonistas a Barrios de Pie y Camioneros, en un duelo que promete emociones y que contará con el apoyo del público sanjuanino.

La final se disputará este domingo 5 de julio, desde las 12:30, en el Estadio Aldo Cantoni, donde el representante local buscará cerrar una campaña brillante con el ansiado título nacional.