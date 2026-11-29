Guillermo Barros Schelotto habló sobre su futuro como entrenador de Vélez Sarsfield luego de la eliminación del equipo ante Independiente en los cuartos de final del Torneo Clausura. En medio del interés de Racing para contratarlo de cara a la próxima temporada, el Mellizo confirmó que durante diciembre se sentará a negociar con la dirigencia del Fortín.

El vínculo del director técnico con Vélez vence el 31 de diciembre de 2026 y todavía no hay una definición sobre su renovación. Por eso, las próximas semanas serán determinantes para conocer si continuará en Liniers o si comenzará una nueva etapa en otro club.

"En este tiempo, que es todo diciembre, dialogaremos. Será el tiempo de ponernos de acuerdo o no", expresó el entrenador al referirse a las conversaciones pendientes con los dirigentes.

Barros Schelotto también destacó cómo se sintió durante su etapa en Vélez y aseguró: "Me he sentido muy bien y muy respetado desde que he llegado acá".

Racing sigue atento a su decisión

El futuro del Mellizo también genera expectativa en Avellaneda. La dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, lo tiene entre sus principales opciones para ocupar el banco de suplentes durante 2027.

La Academia busca definir su próximo proyecto deportivo y considera al entrenador una alternativa importante. Sin embargo, la posibilidad dependerá de las negociaciones que mantenga con Vélez y de la decisión que tome sobre su continuidad.

Por ahora, Barros Schelotto evitó dar señales definitivas. Diciembre será el mes clave para resolver su futuro.