El perro de rescate Bart, integrante del equipo argentino enviado a Venezuela para colaborar con las tareas de búsqueda y asistencia tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, permitió localizar con vida a dos niños que permanecían atrapados bajo los escombros de una estructura colapsada.

La información fue confirmada por el Ministerio de Defensa de la Nación, que destacó el trabajo realizado por los infantes de marina argentinos durante el operativo. Según el parte oficial, Bart ingresó por un túnel abierto entre los restos del edificio derrumbado, detectó la presencia de sobrevivientes y marcó el punto exacto donde se encontraban las víctimas, lo que permitió redireccionar la excavación y agilizar el rescate.

"Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada", informó el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales.

Una vez finalizado el operativo, Bart recibió un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas que participaban en las tareas de emergencia, en agradecimiento por su desempeño en una misión marcada por la búsqueda contrarreloj de sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

La tragedia comenzó el miércoles 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos sacudieron distintas regiones de Venezuela y provocaron una grave emergencia humanitaria. De acuerdo con los últimos reportes citados por medios internacionales, el desastre dejó alrededor de 1.450 personas fallecidas, más de 3.150 heridos y miles de desaparecidos.

Frente a ese escenario, dos días después del sismo el Gobierno argentino activó un operativo de asistencia humanitaria coordinado por el Ministerio de Defensa. El despliegue incluyó brigadas militares especializadas en catástrofes, equipos USAR para rescate en estructuras colapsadas, binomios guía-perro, personal sanitario, veterinarios, especialistas en ingeniería y un dron con su operador para apoyar las tareas de búsqueda.

"El primer escalón de militares especializados argentinos continúa trabajando junto a las autoridades locales y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria, con un objetivo que guía cada esfuerzo: salvar vidas", señalaron desde la cartera de Defensa.

El rescate de los dos menores se convirtió en uno de los resultados más significativos de la misión argentina en Venezuela y volvió a poner en evidencia la importancia de los binomios caninos especializados en operaciones de búsqueda y rescate en escenarios de desastre.