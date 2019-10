Baskonia, con Vildoza, ganó por la Liga Endesa del básquetbol de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Baskonia, con la presencia del argentino Luca Vildoza, derrotó esta tarde a Betis, por 84-73, en partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El base marplatense, de 24 años, actuó durante 15 minutos y encestó 5 puntos (1-2 en dobles, 1-3 en triples). El ex Quilmes de Mar del Plata completó su faena con 2 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.



El también marplatense Patricio Garino no fue de la partida en el quinteto vasco. El entrenador serbio Velimir Perasovic decidió que el alero ingresase en la rotación y lo preservó.



Por su lado, el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata) acumuló 7 tantos, 2 rebotes y un recupero en 17m para Manresa, que fue vapuleado en condición de local por Iberostar Tenerife, que lo batió por 81-61



Además, el escolta bahiense Nicolás Richotti consiguió 10 puntos (2-4 en triples, 4-4 en libres), 2 rebotes, 2 asistencias y un robo en 10m para Fuenlabrada, que doblegó en forma ajustada a UCAM Murcia, por 75-74



Mientras que el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) aportó 4 puntos, 3 rebotes y 2 robos en 16m. para Barcelona, que doblegó a Gran Canaria, por 89-75.



Por su lado, Unicaja Málaga venció como visitante a Valencia, por 79-63



En uno de los anticipos jugados el sábado, el líder Real Madrid (14 puntos cada uno para Facundo Campazzo y Nicolás Laprovíttola; 8 para Gabriel Deck) derrotó a Obradoiro, por 83-76.