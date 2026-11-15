Un amistoso entre New York Red Bulls y América de México terminó en un escándalo después de una batalla campal que involucró a futbolistas de ambos equipos. El encuentro disputado en Nueva Jersey finalizó con ocho expulsados, entre ellos el argentino Nehuén Benedetti, quien había convertido el gol de la victoria para el conjunto estadounidense.

El partido se desarrolló en el Sports Illustrated Stadium y terminó 1-0 a favor del equipo de la MLS. Sin embargo, el resultado quedó completamente relegado por los incidentes que se produjeron durante el encuentro y que terminaron con golpes, empujones y varias tarjetas rojas.

Cómo comenzó la pelea entre los equipos

El conflicto se inició después de una infracción cometida por futbolistas del América cerca de su propia área. Los reclamos de los jugadores locales fueron aumentando de intensidad hasta que Emilio Lara intervino para defender a Adrián Fernández, quien estaba siendo sujetado del cuello por Devin Padelford.

La reacción del lateral mexicano fue inmediata y lanzó un golpe que desató una pelea generalizada. A partir de ese momento, comenzaron a sumarse más protagonistas y se multiplicaron los puñetazos y forcejeos entre integrantes de ambos planteles.

En medio del tumulto, Rodolfo Cota intentó separar a los involucrados, aunque la situación continuó fuera de control. Andy Rojas también participó de los incidentes y lanzó manotazos contra Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez.

Los ocho futbolistas expulsados

Una vez que los jugadores consiguieron separarse, el árbitro tomó una determinación contundente y expulsó a ocho futbolistas. Las tarjetas rojas se repartieron entre los dos equipos, como consecuencia de los incidentes registrados durante el enfrentamiento.

Por el lado del América recibieron la expulsión Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Valle y Ramón Juárez. En tanto, New York Red Bulls sufrió las bajas de Bazán, Marshall-Rutty, Mosquera y el argentino Nehuén Benedetti.

El argentino había marcado el gol del triunfo

Uno de los datos destacados del encuentro fue la participación de Benedetti, quien había sido el autor del tanto que le dio la victoria al conjunto estadounidense. Sin embargo, su nombre terminó entre los futbolistas expulsados después de los incidentes.

El amistoso había sido organizado como parte de la preparación durante el parate internacional, pero terminó marcado por las escenas de violencia. La pelea entre los protagonistas opacó por completo el desarrollo deportivo y dejó como saldo ocho jugadores fuera del campo por decisión arbitral.

América ya piensa en el Apertura 2026

Después del episodio, el conjunto mexicano deberá cambiar rápidamente el foco hacia la competencia local. Su próximo compromiso será frente a Tigres, el sábado 21 de noviembre, desde las 21 horas de México, por la última fecha de la fase regular del Apertura 2026.

Las Águilas jugarán en condición de visitante y buscarán cerrar la etapa regular con una victoria. El objetivo será dejar atrás el escándalo del amistoso y concentrarse en la pelea por el primer puesto.