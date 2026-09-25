La definición del fútbol femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminó en escándalo. Venezuela se consagró campeona tras vencer por penales a Chile, pero los festejos quedaron rápidamente opacados por una pelea entre futbolistas de ambos seleccionados que obligó a intervenir a los cuerpos técnicos.

La Vinotinto se quedó con la medalla de oro luego de imponerse 4-2 en la tanda de penales, después de que el partido terminara igualado 1-1. El último disparo de Chile golpeó el travesaño y salió, lo que desató inmediatamente la celebración de las venezolanas.

Sin embargo, mientras algunas futbolistas chilenas permanecían en el campo visiblemente afectadas por la derrota, comenzó un fuerte cruce. Según registraron las imágenes, una jugadora de Chile corrió hacia una rival venezolana para enfrentarla y segundos después otras integrantes de ambos equipos se sumaron al tumulto.

Entre empujones y discusiones, miembros de los cuerpos técnicos ingresaron para intentar separar a las futbolistas. Natsumy Millones, del seleccionado chileno, debió ser contenida por un integrante del staff mientras continuaban los incidentes. Finalmente, la situación pudo ser controlada y las venezolanas retomaron los festejos por el título.

Una final que cambió sobre el cierre

Chile había conseguido ponerse en ventaja a los 49 minutos a través de Antonella Martínez y estuvo muy cerca de quedarse con la medalla dorada. Sin embargo, cuando se disputaba el minuto 90, la árbitra sancionó una mano dentro del área chilena y cobró penal para Venezuela.

Karla Alfonzo fue la encargada de ejecutar la pena máxima durante el tiempo agregado y marcó el 1-1 que llevó el partido directamente a la definición desde los doce pasos. Allí apareció la figura de la arquera venezolana Valeria Rebanales, quien contuvo dos remates y además convirtió uno de los penales de su selección.

Con el triunfo, Venezuela consiguió su segundo título consecutivo en el fútbol femenino de los Juegos Suramericanos, luego de haberse consagrado también en Asunción 2022. Además, logró revertir lo sucedido en la primera ronda de Santa Fe 2026, cuando Chile la había derrotado por 3-0.