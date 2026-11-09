La compañía australiana Battery Age Minerals retomó las tareas de exploración en Suri, su proyecto de oro, cobalto y cobre en el departamento Vinchina, en La Rioja, después de cinco años sin actividad de campo. La empresa, que controla el 100% del proyecto a través de su filial argentina, completó una primera campaña y recolectó 25 muestras que ya fueron enviadas a laboratorio, según informó la compañía. Los resultados todavía no están disponibles.

Suri —antes conocido como King Tut— está formado por tres concesiones que suman unas 2.950 hectáreas. La principal es una concesión minera de aproximadamente 6 hectáreas (expediente 168-L-1939), donde se encuentra una antigua mina de oro y cobalto; las otras dos son Diana II, de unas 1.360 hectáreas, y Guille, de unas 1.587. Pese a más de un siglo de explotación a pequeña escala, el proyecto nunca fue testeado con perforaciones: no hay sondeos que hayan evaluado qué hay debajo de la superficie.

Las 25 muestras recolectadas corresponden a cuatro tipos: rock chip (fragmentos de roca tomados con martillo sobre el afloramiento), float (trozos sueltos en superficie que pueden haberse desprendido del yacimiento), stockpile (material acumulado en pilas de las antiguas labores) y stream sediment (sedimento de arroyo, que sirve para detectar metales arrastrados por el agua). La empresa no difundió aún los valores de esos análisis.

Distinto es el caso de los resultados previos, que la compañía consigna como antecedente. Exploraciones anteriores identificaron vetas de cuarzo con sulfuros (minerales que combinan azufre con metales) y valores puntuales de roca que incluyen 37,0 gramos por tonelada (g/t) de oro, 1,40% de cobalto y 1,22% de cobre en la muestra 113; 9,5 g/t de oro y 2,57% de cobalto en la 043; 27,8 g/t de oro, 0,89% de cobalto y 0,42% de cobre en la 161; 23,4 g/t de oro, 0,57% de cobalto y 0,24% de cobre en la 036; y 9,0 g/t de oro, 2,41% de cobalto y 0,06% de cobre en la 042. Son valores de muestras aisladas de superficie, no una estimación de reservas ni un promedio del yacimiento.

En septiembre de 2026, la Dirección General de Minería de La Rioja confirmó que la concesión estaba en regla y a nombre de la subsidiaria argentina de la empresa; luego, la compañía presentó el Informe de Impacto Ambiental correspondiente. También informó que cerró y señalizó los accesos a las labores subterráneas abandonadas, como exige la normativa, y que prepara un proyecto de activación de exploración dentro del plazo que fija el Código de Minería.

Los próximos pasos anunciados incluyen mapeo detallado y muestreo de canal (cortes continuos sobre la roca para medir espesores y leyes) en la zona de la mina, muestreo de sedimentos de arroyo y mapeo satelital de alteraciones (zonas donde la roca fue modificada por fluidos mineralizantes) en las 2.950 hectáreas. La empresa presentará informes de impacto ambiental para las tres propiedades y completará estudios de línea de base —los relevamientos previos que miden el estado del ambiente antes de intervenir—, requisitos para una eventual solicitud de perforación.

El contexto provincial acompaña: La Rioja difundió en mayo de 2026 un Plan de Desarrollo Minero 2026-2030 y proyecta para este año más de 35.000 metros de perforación y más de 40 millones de dólares de inversión directa, principalmente en cobre y oro, según las cifras que cita la empresa. Representantes de Battery Age se reunieron en octubre con el secretario de Minería de La Rioja y con el intendente de Vinchina, y ambos expresaron su apoyo a los objetivos de exploración de la compañía.

Para San Juan, la novedad se lee en clave regional: es una provincia vecina, en el mismo corredor andino que concentra la actividad minera sanjuanina, y este tipo de campañas puede traccionar servicios técnicos, logística y proveedores de la zona, aunque el proyecto dependa de permisos y financiamiento propios.