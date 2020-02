Bauer asegura que Tecnópolis reabre con mejoras "pero llevará tiempo devolverle el brillo que tuvo"

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, que participará mañana a las 18 de la reinaguración de Tecnópolis, aseguró que fueron restauradas las figuras de Belgrano y San Martín emplazadas en el predio de Villa Martelli, destruidas durante la gestión anterior, pero que llevará mucho tiempo "reconstruir lo que significaron cuatro años de devastación" y adelantó que el Centro Cultural Kirchner diseña una programación especial de cinco días para celebrar el Día de la Mujer.



"Abrir Tecnópolis en dos meses después del estado en que lo encontramos significó un enorme esfuerzo. Igual nos va a llevar un tiempo volver a reponer el brillo que tuvo. Mientras tanto, queremos que en estos meses las familias puedan venir y tener un espacio libre y gratuito para disfrutar de experiencias artísticas, culturales y tecnológicas", señaló Bauer en entrevista con Télam, a horas de la reapertura del parque creado en 2011.



"En el año en que se cumple el bicentenario de la muerte de Belgrano encontrar los muñecos de Belgrano decapitado o de San Martín destrozado, como los vi cuando visité Tecnópolis apenas asumí, fue muy doloroso. Pero los que vayan al predio a partir de mañana los verán restaurados. Esas figuras que eran de celebración de nuestras luchas y nuestra identidad están terminando de ser retocadas en estas horas por los artesanos", señaló.



El predio ubicado en General Paz y Constituyentes tendrá mañana, en su reapertura, una celebración inaugural que promete shows musicales e intervenciones acrobáticas aéreas, en el marco de un ciclo de diez encuentros que se extenderán hasta el domingo 1 de marzo.



"Es un parque que conozco desde su nacimiento. Nunca me voy a olvidar cuando sobrevolé lo que era un pastizal y que dos o tres años después se convirtió en un polo cultural extraordinario. Después vino el abandono que ya conocemos pero en estos dos meses que llevamos de gestión, vamos a ir dando señales para poner a la cultura de pie", indicó el ministro.



El realizador de "Iluminados por el fuego" y del reciente documental "Tierra arrasada" -un testimonio fílmico del legado que dejó la gestión macrista- aseguró que desde su cartera se está trabajando no sólo en la restauración de la escenografía de Zamba que tenía un rol central en Tecnópolis sino también en la producción de nuevo material audiovisual sobre el icónico personaje.



"Zamba nació como un programa de televisión pero se transformó en una enorme diversidad de shows, parques temáticos... un día advertimos cómo el dibujito con el que podíamos narrar nuestra historia se había transformado en un ícono para los chicos, igual que Juana Azurduy o San Martín", recordó. "Ahora estamos trabajando fuertemente para que Paka Paka vuelva a tener el mismo impacto que antes, lo mismo que el canal Encuentro. Tenemos que dejar de ser consumidores de programas hechos afuera para producir nuestras propias imágenes: incentivar la producción propia es un mandato", sostuvo Bauer.



El funcionario adelantó que se contemplan varias innovaciones en torno al regreso de Zamba, como la incorporación de una contrafigura femenina. "En esta etapa ha habido mucha transformación tecnológica. A eso se suman los cambios que se han generado en el país en el rol de las mujeres a partir de sus luchas y su ejemplo de estos años. Eso se va traducir en las producciones de Zamba, así como en las producciones de Encuentro y Paka Paka", adelantó.



El ministro se ilusiona con un Zamba atravesado por el signo de los tiempos, transformado por una mirada con perspectiva de género, la de la generación de las hijas y la fuerza feminista que lucha por nuevos derechos en calles e instituciones: “Va a estar atravesado por esa marea feminista que lo modifica todo", explicó.



Bauer indicó que las prioridades de su gestión estarán concentradas en la reconstrucción de los espacios y proyectos que fueron desactivados durante la administración de su antecesor, Pablo Avelluto: "Venimos de cuatro años de devastación y eso se expresa de manera clara en el campo cultural. Todos sabemos que la cultura es sanadora y reparadora del tejido social. Por eso nuestra energía está puesta en esa reparación", indicó.



"La propuesta cultural del macrismo es exactamente antagónica a la nuestra. Estamos en el campo opuesto a esa cultura del sálvese quién pueda, del individualismo y la meritocracia. Ese modelo cultural que quiso borrar nuestra historia, nuestra memoria y poner en duda la cantidad de nuestros compañeros desaparecidos", continuó.



"Cuando uno mira para atrás y ve la historia de los pueblos, comprueba que los pueblos se salvan cuando logran defender su cultura. Uno puede analizar muchas experiencias en América Latina, incluso experiencias como la de la Segunda Guerra Mundial cuando las orquestas sinfónicas a pesar de los bombardeos seguían sonando, y ahí lo que queda claro es la fuerza que tiene la cultura en sus diversas expresiones que exceden el campo de las artes. Por eso, aunque lo presupuestos sean limitados, estamos llevando adelante esta propuesta de poner a la Argentina de pie", sostuvo Bauer.



La oferta de Tecnópolis se suma a la del Centro Cultural Kirchner, que reabrió sus puertas el pasado 1 de febrero y se prepara para alojar una programación especial en torno al Día de la Mujer, que tendrá lugar desde al 4 al 8 de marzo con una grilla de actividades que todavía no está cerrada.



“Evita, las Madres, las Abuelas son ejemplos fundamentales a los que Argentina les debe mucho y en el gobierno de Alberto esos derechos ganados irán creciendo. Esa marea de mujeres no para y cada derecho que amplíe será un derecho ganado para la sociedad toda”, concluyó Bauer.