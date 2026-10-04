La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines comenzó el Mundial de Asunción con una goleada por 7 a 3 ante Suiza y Bautista Romero fue uno de los protagonistas del triunfo. Tras el encuentro, el jugador valoró el comienzo de la competencia, destacó la fortaleza del grupo y reconoció las dificultades que tuvo el equipo para adaptarse a la pista.

“Se nos dio, empezamos con el pie derecho y hay que seguir”, señaló Romero luego de la victoria argentina en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes de Asunción.

El seleccionado tuvo algunos inconvenientes durante los primeros minutos para afirmarse en el terreno de juego, pero consiguió adaptarse y transformar sus oportunidades en goles. Para Romero, una de las razones estuvo relacionada con las características de la superficie.

“La verdad que no estamos acostumbrados a jugar al parquet y es el primer partido”, explicó el jugador, quien también destacó el contexto propio del debut mundialista.

Más allá de las cuestiones deportivas, Romero puso el foco en uno de los aspectos que considera fundamentales para el funcionamiento del seleccionado: la unión del plantel. El grupo lleva más de un año trabajando de manera conjunta y esa continuidad, según el jugador, fortaleció los vínculos entre sus integrantes.

“Llevamos más de un año entrenando juntos y somos, la verdad, muy compañeros todos”, afirmó.

La victoria ante Suiza también tuvo un significado particular para Romero desde lo individual. El jugador consiguió convertir y aportó goles en el debut, aunque prefirió poner rápidamente la mirada en el siguiente compromiso.

“La verdad que se me dio hacer los goles, pude convertir y nada, con cabeza para mañana”, expresó.

Argentina tendrá poco tiempo para descansar y preparar su próximo encuentro. Este lunes enfrentará a España por la segunda fecha del Grupo A, en un compromiso de mayor exigencia para el conjunto dirigido por Esteban Ábalos.

Con el triunfo ante Suiza, el seleccionado juvenil dio el primer paso en el Mundial y Romero resumió el objetivo inmediato con una idea clara: aprovechar el envión del debut, mantener la unión del grupo y continuar avanzando en la competencia.