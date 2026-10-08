La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial de Asunción 2026, tras vencer 5 a 4 a Francia en un partido electrizante por los cuartos de final. Uno de los protagonistas fue Bautista Romero, quien marcó dos goles fundamentales para el triunfo del seleccionado nacional. En una entrevista exclusiva con GRUPO HUARPE, que realiza una cobertura especial desde Paraguay con el enviado Maximiliano Maldonado, el delantero destacó el esfuerzo del equipo y la importancia de conseguir la victoria en una instancia decisiva.

“Yo creo que estos partidos se juegan así. Prefiero sufrir y ganar”, expresó Romero tras el encuentro, que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos. Argentina logró imponerse ante un rival exigente y aseguró su lugar entre los cuatro mejores seleccionados del mundo, aunque debió resistir los constantes intentos de Francia por alcanzar el empate.

El jugador también destacó la inteligencia con la que el equipo afrontó el compromiso y la importancia de mantener la concentración durante los momentos más difíciles. “Hemos jugado con cabeza, como dice siempre Tuco”, sostuvo, en referencia al entrenador Esteban Ábalos. En ese sentido, explicó que la estrategia buscó generar nerviosismo en el rival para encontrar los espacios necesarios y convertir.

Más allá de la clasificación, Romero vivió una jornada especial en lo personal. Después de varios encuentros sin poder marcar, logró reencontrarse con el gol en uno de los partidos más importantes del campeonato. El delantero abrió el marcador en el primer tiempo y volvió a convertir en el complemento, cuando Argentina necesitaba ampliar la diferencia. “Vengo partidos sin convertir y bueno, gracias a Dios pude convertir”, manifestó tras el triunfo.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las constantes llegadas de ambos seleccionados. Argentina fue superior durante varios pasajes, pero se encontró con una destacada actuación del arquero francés Lilian Cayol, quien evitó numerosas oportunidades de gol. Romero fue determinante para romper la resistencia del conjunto europeo y, con una gran definición al ángulo en el segundo tiempo, estableció el 4 a 2 parcial. Sin embargo, Francia volvió a descontar y mantuvo la tensión hasta el cierre del partido.

Con el pase a semifinales asegurado, la Selección Argentina ya tiene la mirada puesta en España, rival al que volverá a enfrentar después del cruce de la fase de grupos. Romero reconoció que será necesario afrontar el compromiso con una mentalidad diferente y corregir los errores del encuentro anterior. “Con España vamos con otra cabeza, otra actitud y a dejar todo en la cancha”, afirmó.

Consultado sobre cómo se preparará el plantel para el próximo desafío, el delantero dejó en claro cuál es el objetivo del seleccionado: “Concentrado, concentrado y a ganar mañana”.

De esta manera, el conjunto dirigido por Esteban Ábalos se prepara para enfrentar a España este viernes 9 de octubre, desde las 17.30, con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final. Con el impulso de la victoria ante Francia y el aporte goleador de Bautista Romero, Argentina mantiene intacta la ilusión de alcanzar el título de los World Skate Games Asunción 2026.