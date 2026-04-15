El Bayern Múnich y el Real Madrid protagonizan este miércoles uno de los partidos más atractivos de la UEFA Champions League, en el marco de la vuelta de los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 16.00 (hora argentina) en el Allianz Arena y definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

El conjunto alemán llega con ventaja tras imponerse por 2-1 en el partido de ida jugado en el Santiago Bernabéu, por lo que le alcanzará incluso un empate para avanzar de ronda. En cambio, el equipo español está obligado a ganar para seguir en competencia.

El partido podrá verse en vivo por Fox Sports y también a través de la plataforma Disney+ Premium, opciones disponibles para seguir el cruce desde Argentina.

En cuanto a las formaciones, el Bayern Múnich saldría con Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Tah y Stanišić; Kimmich y Pavlović; Olise, Gnabry y Luis Díaz; con Harry Kane como referencia ofensiva. Por su parte, el Real Madrid formaría con Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão y Fran García; Valverde, Camavinga y Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al Paris Saint-Germain, que ya aseguró su lugar en la próxima instancia tras eliminar a Liverpool.

De esta manera, el duelo entre Bayern y Real Madrid promete ser uno de los grandes espectáculos de la jornada, con dos gigantes del fútbol europeo que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del continente.