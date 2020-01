Becaccece arrancó su ciclo en Racing con el inicio de la pretemporada

El plantel de Racing Club, bajo las órdenes del nuevo entrenador, Sebastián Becaccece, inició hoy su pretemporada en Ezeiza, de cara a la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), que comenzará el 24 de enero.



El ex ayudante de Jorge Sampaoli, octavo entrenador en pasar directamente de Independiente a Racing en la historia, tomó contacto por primera vez con el plantel en horas del mediodía en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicado en Ezeiza.



Posteriormente, los futbolistas profesionales y los 18 juveniles que acompañan se retiraron a sus habitaciones a descansar para entrenarse desde la 18, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.



Por otro lado, el director técnico espera por la firma del futbolista Benjamín Garré, proveniente de Manchester City, de Inglaterra, aunque según explicó el manager, Diego Milito, "aún no está cerrado".



Además, Becaccece le pidió al presidente, Víctor Blanco, que retenga al defensor Alejandro Donatti, en la órbita de San Lorenzo de Almagro.



De hecho, la dirigencia ya le hizo una oferta para mejorar su contrato en las últimas horas del miércoles pero todavía el futbolista no respondió.



Otros futbolistas de Racing buscados en este mercado de pases son Nery Domínguez, a quien Coudet quiere llevar al Inter, de Porto Alegre, de Brasil, y el paraguayo Matías Rojas, por el que se recibió una oferta insuficiente del Almería, de España.



El debut oficial de Beccacece será el domingo 26 de enero ante Atlético Tucumán en Avellaneda por la 17ma. fecha de la Superliga, en la que Racing ocupa el octavo lugar con 26 puntos, cuatro menos que Argentinos Juniors, su siguiente rival el jueves 30 en La Paternal.