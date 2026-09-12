Los estudiantes que forman parte de las Becas Progresar pueden recibir hasta $420.000 a lo largo del ciclo de pagos 2026. El Ministerio de Capital Humano mantuvo en $35.000 el monto de cada cuota para las distintas líneas del programa, destinado a acompañar a jóvenes que buscan terminar sus estudios secundarios, superiores o realizar una formación profesional.

La cifra de $420.000 surge de multiplicar los $35.000 mensuales por las 12 cuotas previstas para quienes fueron adjudicados en la primera convocatoria. No se trata, por lo tanto, de un único pago de $420.000 depositado por Anses.

En el caso de los estudiantes ingresantes, se abona inicialmente el 80% de cada cuota, es decir, $28.000. Los $7.000 restantes quedan retenidos y pueden cobrarse posteriormente cuando se acredite el cumplimiento de las condiciones académicas exigidas. Los estudiantes avanzados pueden recibir el 100% de la cuota, según la modalidad correspondiente.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa cuenta con diferentes líneas. Progresar Obligatorio está destinado principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan finalizar la educación obligatoria, mientras que Progresar Superior alcanza a estudiantes universitarios y terciarios. También existen las modalidades Progresar Enfermería y Formación Profesional.

Entre los principales requisitos se encuentra que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se debe acreditar la regularidad en una institución educativa y cumplir con las condiciones académicas establecidas para cada línea.

Qué pasa con quienes se inscriben en la segunda convocatoria

Durante 2026 se abrió una segunda instancia de inscripción. Para Progresar Obligatorio estuvo disponible entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre, mientras que para Progresar Superior y Enfermería el período se extendió desde el 18 de agosto hasta este viernes 11 de septiembre.

Quienes resulten adjudicados mediante esta segunda convocatoria pueden cobrar hasta seis cuotas, por lo que el monto máximo correspondiente a ese período es de $210.000, siempre que se cumplan las condiciones para recibir la totalidad de las cuotas.

Por otra parte, Progresar Formación Profesional mantiene abierta su inscripción hasta el 27 de noviembre de 2026.