Belatti, el árbitro argentino que debutó con un récord en el Mundial

La segunda jornada del Mundial 2026 fue testigo de un hito para el deporte nacional a través de la figura de Juan Pablo Belatti. El juez de línea alcanzó la marca histórica de participar en cuatro Copas del Mundo tras desempeñarse como asistente en el enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Su debut en esta edición se produjo dentro de una terna integrada totalmente por compatriotas, encabezada por Facundo Tello y completada por Gabriel Chade.

La trayectoria de Belatti en el torneo más importante de la FIFA se extiende desde hace más de una década. Su recorrido comenzó en Brasil 2014 y continuó de manera ininterrumpida en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

En la cita rusa de hace ocho años, el colegiado tuvo una labor destacada al formar parte del equipo arbitral tanto en el juego de apertura como en la final que disputaron las selecciones de Francia y Croacia.

Con el empate uno a uno registrado en este encuentro, Belatti se consolida en la elite del arbitraje global. Aunque existen otros profesionales con cuatro participaciones, como el caso del iraní Alireza Faghani, la carrera del argentino se distingue por su presencia constante en el campo. Esto sucede porque Faghani, nacionalizado australiano, cumplió funciones como reserva en una de sus asistencias previas durante el certamen realizado en 2014.