Belén Francese y el horror que vive tras ser mamá: "Entré en una crisis"

Belén Francese visitó el ciclo La Peña de Morfi y compartió detalles profundos sobre su experiencia como madre de Vitto. En una conversación con la conductora Carina Zampini, la actriz admitió ser sobreprotectora al decir "Sí, demasiado. Un beso grande a Vitto". La maternidad de su primer hijo, fruto de su relación con Fabián Lencinas, trajo consigo desafíos emocionales y profesionales que la llevaron a un proceso de reflexión constante.

Al analizar su rol actual, Francese explicó que "Soy primeriza y soy bastante culposa, pero lo trabajo eso porque me costó volver al ruido porque sentía que dejaba mi corazón y eso le pasa a muchas madres". Esta sensación de división interna fue uno de los puntos centrales de su relato, destacando que su profesión también es una parte vital de su identidad. Según sus palabras, "Mi trabajo también es mi corazón, así que tuve que lidiar con eso un tiempito hasta que me acomodé y entendí que es parte de la maternidad, parte de la vida y uno lo hace también por ellos".

La actriz señaló la importancia de no descuidar los espacios individuales, afirmando que "Tampoco podés estar todo el día encima". Además, reflexionó sobre las presiones de género al manifestar que "Es una crisis que atravesamos las mujeres porque también hay padres que se lo toman más liviano". Para ella, retomar sus proyectos laborales fue fundamental para su bienestar y el de su hijo, ya que "También entendí que tengo que dar un ejemplo, seguir en lo mío porque te saca un poco del eje y te cambia la vida".

Uno de los momentos más complejos fue su viaje a México para una producción internacional, lo que coincidió con una etapa sensible del crecimiento de Vitto. La artista recordó que "El destete me costó mucho y cuando me surgió grabar con una plataforma internacional a México y me dije que no podía perderme esa oportunidad". Durante ese tiempo lejos de casa, la angustia por la separación fue tan grande que incluso confesó que "No le quería hacer videollamada". A través de tiempo y acompañamiento profesional, la ex vedette logró equilibrar sus sentimientos con las demandas de su carrera.