Bélgica contra Senegal por un boleto a los octavos de final del Mundial

La acción de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con un cruce eliminatorio entre el conjunto europeo y la representación africana. El compromiso se lleva a cabo en el Seattle Stadium de los Estados Unidos, bajo la supervisión arbitral del hondureño Saíd Martínez. El vencedor de esta eliminatoria de 16avos de final tendrá que medirse en la siguiente instancia frente al conjunto que resulte ganador de la llave entre los locales, Estados Unidos, y Bosnia y Herzegovina.

Los dirigidos por Rudi Garcia alcanzaron esta fase como líderes invictos del Grupo G tras registrar dos empates consecutivos en el comienzo ante Egipto e Irán, seguidos por una victoria por 5 a 1 contra Nueva Zelanda. Por el lado del combinado africano, la clasificación llegó mediante la obtención del lugar de uno de los mejores terceros de la fase de grupos en el Grupo I. Senegal sumó caídas en sus primeros encuentros ante Francia y Noruega, pero aseguró la permanencia gracias a una ventaja en la diferencia de gol conseguida tras golear por 5 a 0 a Irak en el cierre de la ronda inicial.

En relación a las alternativas tácticas, el entrenador del equipo europeo mantiene en duda la inclusión desde el inicio de Romelu Lukaku o la continuidad de Charles De Ketelaere, mientras se conoció que el defensor Zeno Debast presenta una dolencia que le impidió entrenar con normalidad, quedando prácticamente descartado. El técnico del conjunto rival, Pape Thiaw, reconoció los inconvenientes del viaje y las dificultades del oponente, expresando que desea pedir disculpas por el retraso debido a un problema técnico. Asimismo, el estratega comentó que abordan este encuentro con mucha confianza y poseen un gran respeto por el rival belga, al cual definió como una de las principales naciones del fútbol europeo que demostró grandes cualidades, declarando que están preparados para este duelo y para dar todo en la cancha, admitiendo que será un partido difícil contra un puntero de grupo, pero recordando que ellos ganaron su clasificación a pesar de las derrotas iniciales.

El plantel senegalés padece la ausencia de su arquero titular, Edouard Mendy, afectado por una lesión en la pierna sufrida durante el partido con Noruega. Su seleccionador comunicó que desde el inicio del torneo buscan colocar el equipo más fuerte posible y que, si eso no funciona, los cambios se vuelven necesarios. De igual manera, sumó que llegó al campeonato con 26 futbolistas listos para actuar, con la excepción de Mendy, quien retornó a su club por un tiempo y ya se reincorporó para acompañar, aunque aclaró que están evaluando quiénes son los jugadores más aptos para comenzar frente a los europeos.

El cotejo puede sintonizarse en Argentina a partir de las 17 horas a través de la señal de DSports y la plataforma DGO. Las alineaciones probables contemplan a Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere para los Diablos Rojos. El seleccionado comandado por Thiaw saldría al campo de juego con Mory Diaw, Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Bara Sapoko Ndiaye, Sadio Mané e Ismaila Sarr.